Les prix des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 fuient chez les détaillants européens, Dbrand présente les skins Fold3

La campagne de teasers sur pilotis de Samsung pour les prochains produits phares pliables fuit plus souvent qu’elle n’est publiée exprès. La dernière déchirure dans le veau du secret vient des détaillants européens, qui répertorient déjà le Galaxy Z Fold3 et le Z Flip3, ainsi que Dbrand, qui a de tout nouveaux skins prêts pour le Fold.

LamdaTek a apparemment des unités Z Fol3 sous la main en Phantom Green, Phantom Silver et Phantom Black. Il existe deux versions, une avec 256 Go et une avec 512 Go de stockage.

Le premier est coté à 2 038,63 € TTC, soit environ 1 765 £. Un autre détaillant l’a à 1726,50 £ avec TVA. Le modèle 512 Go coûte 2 165,66 € chez le premier détaillant et 1 834,08 £ chez le second. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold2 (256 Go) coûte actuellement 1 600 €/1 600 £ sur Samsung.com.

LT propose également le Galaxy Z Flip3 (128 Go) à 1 187,98 € TTC et le modèle 256 Go à 1 250,01 €. Le Galaxy Z Flip 5G (256 Go) actuel est à 1 350 €. Le nouveau modèle sera disponible dans une grande variété de couleurs : Phantom Black, Dark Blue, Grey, White, Cream, Green, Light Pink et Lavender. Vous pouvez voir des rendus montrant ces coloris ici.

Par rapport aux prix coréens divulgués, les deux modèles sont beaucoup plus chers, alors prenez ces chiffres avec une pincée de sel.

Pendant ce temps, Dbrand a publié ce tweet montrant une variété de skins et d’enveloppes pour le Galaxy Z Fold3 :

Vous pouvez jouer avec les différentes combinaisons de couleurs sur dbrand.com, il y a des skins pour le panneau arrière et l’îlot de caméra. Soit dit en passant, le site répertorie les trois mêmes coloris que le détaillant : noir, argent et vert.

