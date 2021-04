Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rooney décompose le dogecoin de crypto-monnaie inspiré du mème sur ce que les partisans prétendent être le « jour du Doge ». De plus, l’équipe «After Hours» se penche sur le lancement du produit Apple aujourd’hui.

Novogratz: Dogecoin, Bitcoin se rallient tous les deux mais ces crypto-monnaies sont assez différentes

Le taureau de longue date de la crypto-monnaie Mike Novogratz a souligné mardi que le bitcoin et le dogecoin, bien que les deux aient organisé de forts rallyes cette année, étaient très différents dans leur conception et dans leurs profils de risque.

Le Bitcoin a été lancé en 2009 et il est devenu par à-coups dans la plus grande monnaie numérique du monde. D’un autre côté, le dogecoin a été lancé comme une blague en 2013, mais il est monté en flèche cette année en tant que soi-disant échange de mèmes sur le battage médiatique des médias sociaux, y compris les commentaires favorables du PDG du milliardaire Tesla, Elon Musk et d’autres célébrités.

Novogratz, fondateur et PDG de Galaxy Digital, une société de services financiers axée sur la cryptographie, a déclaré à la « Squawk Box » de CNBC que le bitcoin est « une réserve de valeur bien pensée et bien distribuée qui dure depuis 12 ans et est de plus en plus adoptée. , où dogecoin a littéralement deux types qui possèdent 30% de l’offre totale. » Il y a aussi « des dizaines de milliards de dollars » de dépenses en capital et de dépenses d’exploitation investies chaque année dans l’écosystème du bitcoin qui ne sont tout simplement pas là pour le dogecoin, a-t-il ajouté.