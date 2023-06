Les prix des diamants ont chuté de 18 % par rapport à leur sommet, et les analystes prédisent plus de douleur

Bagues et bracelets en diamant exposés dans une vitrine à Anvers, Belgique. (Photo de Yuriko Nakao/Getty Images) Yuriko Nakao | Getty Images Actualités | Getty Images

« Les diamants sont le meilleur ami d’une fille », comme le dit la vieille chanson. Mais ils ne sont pas actuellement les préférés des investisseurs, les pierres précieuses ayant perdu une valeur significative au cours des derniers mois. Les prix des diamants sont en baisse de 18 % par rapport à leurs sommets historiques de février 2022, et sont inférieurs de 6,5 % depuis le début de l’année, selon un Indice mondial des prix des diamants bruts. Et leur valeur est sur le point de plonger davantage, prédisent les observateurs du marché. « Un diamant naturel de 1 carat de qualité légèrement supérieure à la moyenne coûtait 6 700 dollars il y a un an, aujourd’hui ce même diamant se vend 5 300 dollars », a déclaré Paul Zimnisky, PDG de Paul Zimnisky Diamond Analytics, à CNBC. Les diamants, aux côtés d’autres bijoux, ont vu leurs prix augmenter pendant la pandémie de Covid-19, qui a culminé avec un pic au début de l’année dernière. « Les consommateurs étaient prêts à dépenser », cabinet de conseil en management Bain & Company a déclaré dans un rapport daté de février dernier année. « Ils étaient pleins d’argent provenant de marchés de capitaux porteurs et de programmes de relance économique, et désireux de le dépenser en cadeaux significatifs pour leurs proches », ont-ils déclaré.

Un collier de diamants dans un grand magasin Harrods à Londres. Léon Neal | AFP | Getty Images

Lorsque les gens ne pouvaient pas voyager ou manger au restaurant, tout cet argent excédentaire était investi dans des articles de luxe et des bijoux, a déclaré le PDG d’Angara Jewelry Ankur Daga. Et lorsque l’économie a recommencé à s’ouvrir, les prix des diamants ont commencé à se modérer et ont glissé dans une « forte baisse », a-t-il ajouté. La concurrence continue des diamants artificiels, une reprise économique chinoise plus lente et un contexte macroéconomique incertain sont également les moteurs d’un marché terne, selon les experts du secteur.

Un « substitut parfait ? »

Un nombre croissant de consommateurs se tournent vers les diamants de laboratoire, a déclaré Edahn. « La part des ventes de diamants cultivés en laboratoire par rapport aux diamants naturels augmente. En 2020, elles n’étaient que de 2,4 %. En 2023, à ce jour, elles sont déjà à 9,3 % », a-t-il déclaré. Les diamants de laboratoire sont fabriqués dans un environnement contrôlé utilisant une pression et une chaleur extrêmes qui recréent la façon dont les diamants naturels sont forgés à des centaines de kilomètres dans le manteau terrestre. Ils sont chimiquement, physiquement et optiquement identiques aux diamants naturels et sont considérés comme un « substitut parfait », a déclaré Daga. Mais plus important encore pour la plupart, ils sont beaucoup moins chers. Et de plus en plus de gens se tournent vers eux pour leur choix de bagues de fiançailles. « Le laboratoire est indiscernable du diamant extrait, et si je peux obtenir un plus gros diamant pour le même prix, pourquoi pas? » a déclaré le Singapourien de 29 ans Jonathan Lok, qui a proposé à sa fiancée une bague en diamant de laboratoire de 0,76 carat à la fin de l’année dernière. Il a ajouté que sa fiancée avait demandé un diamant plus petit et ne voulait pas qu’il dépense une somme exorbitante pour la bague.

Diamants incolores cultivés en laboratoire au laboratoire Diam Concept à Paris, France, le 16 mars 2023. Les diamants cultivés en laboratoire sont fabriqués dans un environnement contrôlé utilisant une pression et une chaleur extrêmes qui recréent la façon dont les diamants naturels sont forgés à des centaines de kilomètres dans le manteau terrestre. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les prix des diamants de laboratoire ont « plongé », a déclaré Edahn Golan, PDG d’Edahn Golan Diamond Research & Data, les prix ayant chuté de 59% au cours des trois dernières années. « Il y a trois ans, vous pouviez acheter un laboratoire cultivé équivalent à 20% à 30% de réduction sur le prix naturel. Maintenant, c’est entre 75% et 90% de réduction sur les prix naturels », a déclaré Daga, attribuant les prix moins chers à les machines deviennent plus efficaces pour produire plus de diamants artificiels. L’industrie du diamant de laboratoire, qui est énergivore, a également vu la flambée des coûts de l’énergie diminuer par rapport à son apogée. Dans le scénario baissier, il s’attend à ce que les prix des diamants naturels enregistrent une baisse de 20 à 25 % par rapport aux prix actuels au cours des 12 prochains mois, ce qui marquerait une baisse de 40 % par rapport au pic de février. Et Daga n’est pas seul. « Il y a de la place pour une baisse continue des prix, et c’est un scénario très probable, d’autant plus que les marges des détaillants pour les diamants cultivés en laboratoire sont particulièrement élevées, environ 60% contre 34% pour les diamants naturels », a déclaré Golan. Cependant, même ainsi, le plongeon pourrait éventuellement atteindre un «plancher naturel» en raison des coûts de main-d’œuvre. « Les coûts de main-d’œuvre ont encore augmenté, et la main-d’œuvre est toujours un élément très critique de la production du diamant. Il y a donc un plancher naturel quelque part », a déclaré Daga, ajoutant qu’une ligne plate suivra après une baisse de 25 %.

Des camions de transport descendent la mine de diamants de Jwaneng à Jwaneng, au Botswana, le 11 mai 2023. Monirul Bhuiyan | AFP | Getty Images

L’étape du marché intermédiaire de la production de diamants implique la taille et le polissage du diamant avant de le façonner en bijoux, qui est la partie « la plus complexe » et la plus étendue de la chaîne de valeur, selon Bain & Compagnie.

Sanctions sur les diamants russes