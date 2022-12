Les prix des denrées alimentaires ne montrent aucun signe de ralentissement. Voici comment les communautés interviennent

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Pour Jamie Siracusa, la hausse du prix des aliments signifie que moins d’articles d’épicerie peuvent servir à réapprovisionner le réfrigérateur communautaire elle court à Brookline, une banlieue de Boston.

Brandon Douglas/Crumpe



Les réfrigérateurs communautaires sont des réfrigérateurs situés dans des espaces publics où chacun peut contribuer ou prendre de la nourriture gratuitement. Syracuse a déclaré qu’il y avait généralement un flux et un reflux naturels de la demande dans le quartier, mais pendant certains jours cette année, le besoin a été écrasant. En octobre, Syracuse a acheté suffisamment de produits d’épicerie pour remplir le réfrigérateur deux fois. Dans les deux cas, la nourriture avait complètement disparu en quelques heures.

“La demande est supérieure à ce que nous avons pu fournir”, a déclaré Siracusa.

Pourtant l’inflation montre des signes de refroidissement, les prix alimentaires restent plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis des décennies. En octobre, le prix de l’épicerie a augmenté de plus de 12 % par rapport à l’année dernière, selon le dernier indice des prix à la consommation. Certains produits alimentaires de base ont considérablement augmenté : Le prix de détail des œufs est d’environ 40 % plus élevé qu’il ne l’était en octobre 2021.

Plus de 13 millions de ménages aux États-Unis étaient en situation d’insécurité alimentaire en 2021, selon le rapport annuel de l’USDA sur l’insécurité alimentaire. Cela signifie qu’un ménage sur 10 a du mal à fournir une quantité suffisante de nourriture à sa famille.

Tout le monde paie plus pour manger ces jours-ci, mais tous les consommateurs ne sont pas également pressés. Les prix élevés des produits de base des supermarchés nuisent le plus aux familles et aux communautés à faible revenu, nécessitant de grands sacrifices et de nouvelles façons de trouver de la nourriture abordable.

Les communautés réagissent à la hausse des prix alimentaires

Mark Mraz, un résident de Boston, est un retraité vivant d’un revenu fixe. Avec la hausse des prix des aliments laissant moins de place pour d’autres dépenses, il s’arrête de temps en temps au réfrigérateur communautaire Brookline pour compléter ses repas. Bien qu’il essaie de trouver les meilleures offres en comparant les prix dans différents supermarchés, la nourriture occupe toujours plus de place dans son budget que par le passé.

Marcos Cabello/Crumpe



“Mon pécule tient, mais il rétrécit”, a déclaré Mraz. “Ce réfrigérateur communautaire est une bonne ressource. Il m’est très utile pour étirer mon budget. Chaque petit geste compte.”

Emmanuel Carvajal, qui vit dans le Bronx à New York, occupe deux emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, mais cela ne suffit pas pour vivre confortablement. Les articles qu’il avait l’habitude d’acheter avec des étiquettes de prix plus élevées sont maintenant encore plus chers. Souvent, ce n’est pas quelque chose que Carvajal peut simplement couper, comme le lait de soja, car il est allergique au lait ordinaire. Carvajal utilise occasionnellement le Réfrigérateur communautaire Allerton Allies dans l’East Bronx pour aider à alléger le fardeau.

“C’est juste la base. Nous ne sortons même pas pour manger”, a déclaré Carvajal. “Entre les paiements de la voiture, le soutien de mon fils et la nourriture, ce n’est pas assez.”

Les réfrigérateurs communautaires, qui ont explosé pendant la pandémie et se comptent désormais dans le des centaines à travers le pays, sont particulièrement critiques dans les quartiers noirs, latinos et à faible revenu pour desservir les ménages vulnérables et défavorisés. De plus en plus d’Américains se tournent également vers les banques alimentaires pour la première fois de leur vie. Feeding America, un réseau à but non lucratif de plus de 200 banques alimentaires, récemment trouvé que 65 % des banques alimentaires de son réseau ont vu une augmentation du nombre de personnes se présenter à leur porte.

“Ce sont des familles et des individus qui dépensent plus de leur revenu disponible en nourriture que certains des Américains les plus riches”, a déclaré David Ortega, économiste de l’alimentation et professeur agrégé à la Michigan State University. Une étude du Département américain de l’agriculture ont constaté que les 20 % des ménages américains les plus pauvres consacrent une plus grande part de leur revenu annuel – entre 28,8 % et 42,6 % – à l’alimentation, par rapport aux ménages aux revenus les plus élevés, qui dépensent 6,5 % à 9,2 % pour l’alimentation.

Vers où se dirigent les prix alimentaires

Une confluence de circonstances mondiales et locales a poussé les prix des denrées alimentaires à travers le toit ces dernières années.

Le goulot d’étranglement de l’approvisionnement dû à la pandémie de COVID-19, les conditions météorologiques défavorables dues au changement climatique et la guerre en Ukraine, qui a perturbé la production et les exportations de blé dans la région, sont tous des facteurs majeurs affectant les coûts alimentaires, selon les experts. L’augmentation du prix du gaz naturel, qui a un impact sur le coût des engrais et du transport des marchandises, a également exacerbé le problème.

Il n’est pas facile de dire si les prix alimentaires continueront de monter en flèche ou s’ils diminueront bientôt, d’autant plus que les prix alimentaires sont une mesure décalée des conditions actuelles. Cela signifie que bien que nous ayons pu avoir une mauvaise sécheresse cette année, vous n’en verrez pas l’effet sur les prix avant l’année prochaine.

Les économistes ont déjà du mal à prédire les prix lorsque les choses sont stables, et ces jours-ci sont tout sauf cela. Pourtant, les perspectives ne semblent pas bonnes, du moins à court terme, selon Ortega.

Les experts disent que les prix resteront élevés dans les mois à venir, et peut-être pour l’année prochaine. Même si le taux d’inflation commence à ralentir, cela ne signifie pas que la nourriture sera moins chère ou que les prix reviendront aux niveaux qu’ils avaient avant de commencer à augmenter. Cela correspond au La prédiction de l’USDA que les prix alimentaires resteront supérieurs aux moyennes historiques et augmenteront encore de 3 à 4 % en 2023.

“Pour que nous commencions à voir ces chiffres diminuer, nous allons devoir nous attaquer à certains des facteurs sous-jacents”, a expliqué Ortega.

Comment atténuer l’impact de la flambée des prix alimentaires

Les États-Unis sont confrontés à une crise d’accessibilité financière, tout, du logement aux soins de santé, devenant de plus en plus cher. L’intersection de la hausse des prix des produits de première nécessité et des services, ainsi que de la faible croissance des salaires, laisse la majorité des budgets américains avec peu ou pas de marge de manœuvre.

Il n’y a pas de moyen définitif de réduire les coûts alimentaires quotidiens, mais il existe certaines choses pour aider à atténuer l’impact de la hausse des prix des aliments sur le budget d’un ménage.

Pourtant, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour économiser de l’argent à l’épicerie. Si vous n’avez pas assez de place dans votre budget pour faire l’épicerie, il existe des programmes alimentaires fédéraux et des ressources communautaires auxquels vous pourrez peut-être puiser.

Tu peux aller à Nourrir l’Amérique pour trouver une banque alimentaire locale. Ou, si vous voulez trouver un réfrigérateur communautaire local qui fournit de la nourriture gratuite, utilisez ceci tableur faite par Fregid ou ca Recherche de réfrigérateur carte. Panier plein, une banque alimentaire virtuelle à but non lucratif, couvrira le coût de la nourriture et l’expédiera discrètement directement à votre porte d’entrée. N’importe qui peut S’inscrire après avoir répondu à quelques questions, bien qu’il y ait une liste d’attente qui pourrait prendre quelques mois.

Le département de l’Agriculture des États-Unis maintient également une foule de programmes d’aide alimentaire, y compris les prestations SNAP et les programmes de nutrition infantile, auxquels vous pourriez avoir droit. Nourrir l’Amérique vous aider à remplir les demandes pour certains de ces programmes. Votre banque alimentaire locale, comme Banque alimentaire du Grand Boston, peuvent également offrir une assistance étape par étape avec les applications SNAP. Et si vous êtes une personne âgée, vous pourriez avoir droit à Repas sur rouesqui vous offrira un repas par jour, quel que soit le montant que vous pourrez cotiser.