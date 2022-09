Les prix des denrées alimentaires montent en flèche, et cela a changé notre façon de manger

New York

Lisa Altman était fière de pouvoir manger ce qu’elle voulait sans trop se soucier du prix.

Quand elle grandissait, les secondes n’étaient pas servies et les plats d’accompagnement étaient rares. “Ma mère avait un budget chaque semaine et elle s’y est tenue”, a-t-elle déclaré. “En vieillissant et en devenant plus indépendant financièrement, avoir un garde-manger plein et pouvoir manger ce que je voulais était un signe de réussite pour moi”, elle a ajouté.

“C’était très humiliant de devoir passer de cette situation à là où nous en sommes en ce moment.”

Altman et sa femme vivent à Austin, au Texas, avec leurs trois enfants. Récemment, ils comptaient principalement sur un seul revenu. Leurs revenus réduits, couplés à l’inflation, ont porté un coup à leurs finances.

Et cela a radicalement changé leur façon de manger. Altman n’est pas le seul à faire de grands changements.

Nous avons demandé aux lecteurs de CNN quel était l’impact de l’inflation sur leurs habitudes alimentaires, et beaucoup ont mentionné manger moins souvent au restaurant, acheter moins de viande et renoncer aux folies. Certains se disent très inquiets pour l’avenir.

Les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 11,4% au cours de la dernière année, la plus forte augmentation annuelle depuis mai 1979, selon les données publiées à la mi-septembre par le Bureau of Labor Statistics. Les prix des épiceries ont bondi de 13,5 % et les prix des menus des restaurants ont augmenté de 8 % au cours de cette période.

Les consommateurs réagissent en recherchant des offres et en passant aux marques génériques, selon les données de juillet de la société d’études de marché IRI. Des entreprises comme Tyson (TSN) ont remarqué que les clients passaient du bœuf au poulet, et Applebee’s et IHOP ont signalé une augmentation du nombre de clients à revenu élevé qui sont probablement en train de se détourner des restaurants plus chers. Certaines personnes peuvent dîner moins souvent au restaurant ou éviter complètement les restaurants.

Pour ceux qui ont eu du mal à acheter de la nourriture avant même que les prix n’explosent, la hausse des coûts pourrait signifier tomber dans l’insécurité alimentaire, un accès peu fiable à une nourriture abordable.

“Si les prix alimentaires continuent d’augmenter à un rythme qui dépasse les augmentations de salaires, c’est la conséquence inévitable”, a déclaré Jayson Lusk, chef du département d’économie agricole à l’Université Purdue. “La dernière fois que nous avons eu une forte augmentation des taux d’insécurité alimentaire, c’était à la suite de la Grande Récession.” L’année dernière, environ 10,2% des ménages américains étaient en situation d’insécurité alimentaire, selon l’USDA, légèrement en dessous du taux de 10,5% en 2020 et 2019.

Même pour ceux qui ne risquent pas de souffrir de la faim, les flambées des prix alimentaires sont choquantes.

La nourriture « compte beaucoup pour notre estime de soi, notre humeur », a déclaré William Masters, professeur à l’école des sciences et politiques nutritionnelles de l’Université Tufts, qui est également membre de la faculté du département d’économie. “Ne pas pouvoir acheter les aliments auxquels les gens sont habitués – que vos enfants demandent, que votre famille veut – c’est vraiment difficile”, a-t-il déclaré. “Toute perturbation de l’habitude est très, très difficile.”

Pour Carol Ehrman, la cuisine est une expérience joyeuse.

“J’adore cuisiner, c’est ma chose préférée à faire”, a-t-elle déclaré. Elle aime particulièrement cuisiner des plats indiens et thaïlandais, mais stocker les épices et les ingrédients dont elle a besoin pour ces plats n’est plus possible. “Lorsque chaque ingrédient a augmenté, cela s’ajoute à la facture totale”, a-t-elle déclaré.

“Ce qui nous coûtait entre 250 et 300 $… est maintenant de 400 $.” Ehrman, 60 ans, et son mari, 65 ans, dépendent de ses revenus de sécurité sociale, et l’augmentation a pesé sur leur budget. “Nous ne pouvions tout simplement pas faire cela.”

Il y a environ six mois, elle s’est rendu compte qu’elle avait changer sa façon de faire ses courses.

Dans un effort pour réduire leurs coûts immédiats, Ehrman a cessé d’acheter en gros aussi souvent qu’elle le faisait auparavant. Maintenant, elle chasse les ventes, évite d’acheter du bœuf et opte pour du vin en boîte au lieu de belles bouteilles lorsqu’elle achète du vin. Elle prépare également des repas plus simples et dit au revoir aux dîners.

Ehrman a même renoncé à préparer des produits de base, comme la sauce tomate, en raison des dépenses, optant plutôt pour une version préemballée.

“Je sais que je peux le rendre beaucoup plus sain”, a-t-elle déclaré. Et “c’est toujours tellement meilleur”. Ces ingrédients frais sont tout simplement trop chers maintenant.

Le mari d’Ehrman est à la retraite en raison de problèmes de santé chroniques et il lui est difficile de travailler en raison de ses propres problèmes de santé. Elle a récemment subi des procédures de stimulation cardiaque et de cathétérisme cardiaque. Le couple, qui vit à Billings, dans le Montana, était frugal avant la flambée actuelle des prix, appréciant les plaisirs simples. Mais maintenant, même ceux-là sont hors de portée.

“Avant, nous trouvions au moins la joie d’être à la maison et d’avoir des amis et de la famille, de cuisiner et de nous asseoir autour de la table et d’être simplement satisfaits”, a-t-elle déclaré. Maintenant, « Je ne suis pas divertissant du tout. C’est vraiment triste.”

Les marchés locaux et les marques génériques aident la famille à économiser de l’argent sur l’épicerie

Rick Wichmann, 64 ans, et sa femme ont moins souvent dîné au restaurant ces dernières années, en raison de la pandémie et dans le but de manger plus sainement. Les prix des menus augmentant à cause de l’inflation, ils ne voient aucune raison de changer leurs habitudes.

« Manger au restaurant coûte cher », a-t-il dit, notant qu’il est souvent plus heureux avec les repas faits maison que la nourriture au restaurant de toute façon.

Mais l’épicerie est aussi plus chère. Au cours de l’année écoulée, Wichmann a remarqué qu’il avait dépensé environ 25 % de plus pour faire l’épicerie pour lui-même, sa femme et leur fils qu’auparavant.

Pour aider à atténuer ces coûts, Wichmann, qui vit à Brookline, Massachusetts, a commencé à se rendre dans différents épiciers. Il évite Whole Foods et Stop & Shop, optant plutôt pour Costco et la chaîne locale Market Basket.

Il est également passé aux marques de distributeur, s’il estime que la qualité est la même, et choisira parfois des produits en fonction du prix plutôt que de la fidélité à la marque – comme, par exemple, acheter Pepsi quand c’est moins cher, alors qu’il choisirait autrement Du Coca.

Wichmann prête également attention aux événements tels que la météo et à la manière dont ils peuvent affecter les prix. Lorsqu’il a vu des informations faisant état d’une éventuelle pénurie de tomates due à la sécheresse en Californie, il en a pris note. La prochaine fois qu’il a vu de la sauce tomate en vente, il en a stocké suffisamment pour durer des mois.

Se tourner vers le jardinage pour économiser de l’argent sur la nourriture

Comme Wichmann, Jenni Wells, 38, prête attention aux conditions météorologiques et aux systèmes alimentaires. Ancienne chef et éleveuse de ranch, elle a remarqué des augmentations de prix bien avant l’actuelle poussée d’inflation.

“Mes sonnettes d’alarme ont commencé à sonner pour la hausse des prix en 2019”, a-t-elle déclaré, lors d’inondations dévastatrices dans le Midwest noyé le bétail et détruit les stocks de céréales. Wells a décidé à l’époque qu’elle aimerait être plus autonome.

“J’ai vu les prix des denrées alimentaires augmenter et j’ai réalisé que cela allait rapidement dépasser notre budget”, a-t-elle déclaré. Ainsi, en février, elle a arraché l’herbe de la pelouse de sa maison à Fort Worth, au Texas, qu’elle partage avec son mari et meilleur ami, et a planté un potager.

“Je voulais juste voir ce que je pouvais cultiver pour moi-même”, a-t-elle déclaré. Cette année, elle a réussi à faire pousser du brocoli, du chou-fleur, du gombo, des tomates, des poivrons, des courges et plus encore dans son jardin.

Il y a bien sûr des coûts initiaux et d’entretien pour le jardin. Et ce n’est pas facile de faire pousser des légumes. Mais les dépenses d’épicerie hebdomadaires du ménage, à l’exclusion de la viande, sont passées d’environ 200 $ à 50 $, a-t-elle déclaré.

Avec l’argent restant, Wells et sa famille ont pu manger au restaurant, ce qui aurait été “trop ​​de luxe” s’ils avaient encore dépensé 200 $ par semaine en épicerie. Et il y a la satisfaction de cultiver sa propre nourriture.

“Il y a un énorme sentiment de récompense”, a-t-elle déclaré. “Je suis fier de chaque repas que je prépare avec.”

Certains consommateurs ont apporté des modifications en raison des circonstances actuelles auxquelles ils prévoient de s’accrocher.

Maintenant, Altman, la mère de trois enfants d’Austin, vise à maintenir sa facture d’épicerie à environ 100 $ à 125 $ par semaine en achetant marques de distributeur, beaucoup de pâtes et une quantité limitée de protéines chaque semaine.

Au lieu de commander ou de griller des steaks ou des côtes levées, la famille d’Altman mange des repas plus basiques avec de plus petites portions. “Maintenant, nos repas se composent d’un plat principal, et c’est tout, peut-être du pain à part ou une salade.” S’ils sortent pour manger, ils choisiront un repas de restauration rapide avec quelques accompagnements, comme un hamburger et deux frites, partageront les plats et prendront des boissons à la maison.

Quand Altman pourra se le permettre, elle recommencera à acheter plus de fruits et de légumes. Mais elle espère que certaines habitudes, comme encourager ses enfants à éviter de manger sans réfléchir et à réduire le gaspillage alimentaire, resteront.

“Je ne vais pas dépenser 1 200 $ par mois en épicerie”, a-t-elle déclaré. “Cela nous a appris que ce n’est pas nécessaire.”