Les prix des denrées alimentaires devraient bientôt baisser, promettent les chefs des supermarchés

Les patrons des supermarchés auraient déclaré au gouvernement de Rishi Sunak que l’inflation des prix des denrées alimentaires avait déjà culminé et que les coûts pour le consommateur commenceraient à baisser dans les mois à venir.

Cela survient après que les pressions sur les prix alimentaires de la Banque d’Angleterre se sont révélées plus « collantes » que prévu, car l’inflation au Royaume-Uni reste « obstinément élevée ».

Les principaux supermarchés ont assuré le secrétaire en chef du Trésor John Glen et d’autres responsables que l’inflation alimentaire avait « dépassé le pic » et que les prix baisseraient bientôt, Les temps signalé.

Les chefs de secteur semblent avoir assuré au gouvernement qu’ils ne profitaient pas de la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne.

« Les supermarchés en Grande-Bretagne sont très compétitifs mais le prix de gros des marchandises a considérablement augmenté en raison des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre », a déclaré une source gouvernementale au journal.

Les ministres et la Banque centrale craignent que l’inflation des prix alimentaires se soit révélée plus tenace malgré la chute des prix de gros de l’énergie.

Downing Street aurait été tellement préoccupé par la flambée des prix des épiceries qu’il a envisagé la décision de la France de plafonner le prix de certains produits de base, mais l’approche ne semble pas être à l’étude.

Les prix des aliments et des boissons ont augmenté au rythme le plus rapide en plus de 45 ans, augmentant d’une année sur l’autre à 19,2 % en mars, contre 18,2 % le mois précédent.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a demandé à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) d’ouvrir une enquête sur les « profits » déloyaux des supermarchés.

Rishi Sunak s’est engagé à réduire de moitié l’inflation d’ici fin 2023 (PENNSYLVANIE)

En annonçant une nouvelle hausse des taux d’intérêt jeudi, la Banque d’Angleterre a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de profit des supermarchés – mais a averti que l’inflation alimentaire ne diminuerait pas aussi rapidement que prévu.

L’inflation tenace des prix alimentaires a exercé des pressions sur l’objectif d’inflation de 2 % de la Banque, car la guerre de la Russie en Ukraine et les mauvaises récoltes dans certains pays européens ont contribué à accroître les pressions.

Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque, a déclaré qu’il y avait eu un « très gros choc sous-jacent » sur les prix des denrées alimentaires. « Cette fois, il semble que les pressions sur les prix des denrées alimentaires mettent plus de temps à se propager dans le système que nous ne l’avions prévu. »

Les supermarchés auraient exhorté le gouvernement à aider à faire baisser les prix en réduisant le fardeau réglementaire autour de l’emballage et d’autres domaines.

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre (PISCINE/AFP via Getty Images)

Cela survient alors que les derniers chiffres de l’Office des statistiques nationales (ONS) montrent que l’économie britannique n’a augmenté que de manière marginale au cours du premier trimestre de l’année, de seulement 0,1%. Mais l’économie s’est contractée de 0,3% en mars, entraînée par la chute du secteur du commerce de détail et de gros.

L’ONS a déclaré que le temps « exceptionnellement humide » était en partie à blâmer pour la chute de mars, les grèves étant également un facteur à l’origine de la morosité des performances.

Cela survient alors que la Banque d’Angleterre a révisé à la hausse ses estimations de croissance et a prévu que la Grande-Bretagne éviterait la récession cette année. La Banque a relevé le taux d’intérêt de base de 4,25 % à 4,5 % – la 12e fois consécutive que les taux ont augmenté.

L’inflation, qui a atteint 10,1% en mars, devrait chuter « fortement » à partir d’avril de cette année, mais il existe « des incertitudes considérables » quant à la rapidité avec laquelle elle diminuera.

La Banque pense qu’il pourrait tomber à 5,2% d’ici la fin de l’année, ce qui signifierait que le gouvernement Sunak atteindrait de peu son objectif de réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de 2023.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu’il n’était pas « automatique » que le gouvernement atteigne son objectif d’inflation, l’un des cinq grands engagements envers l’électorat.

« Il n’y a jamais eu quoi que ce soit d’automatique à le frapper », a déclaré M. Hunt. « C’est pourquoi il est si important, si nous voulons ramener la certitude dans les finances familiales, arrêter la hausse des prix, que nous nous en tenions à notre plan visant à les réduire de moitié. »