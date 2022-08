Les prix des champignons matsutake s’envolent face au changement climatique en Chine

Pendant des années, la Chine a été l’un des plus grands fournisseurs au monde d’un mets rare : le champignon matsutake. Mais cette année, une sécheresse prolongée et des vagues de chaleur dans le sud du pays ont réduit la récolte et fait monter en flèche les prix.

Les matsutake – “champignons de pin” en japonais – sont prisés dans de nombreux autres pays asiatiques pour leur rareté et leur saveur épicée distincte, qui s’accompagne d’une teinte de cannelle et de cyprès. Ils sont souvent servis grillés et dans du riz et des soupes. Le Japon, le plus grand consommateur mondial de matsutake, réserve presque toute la récolte nationale pour sa propre consommation et importe une grande quantité de Chine, selon le ministère japonais de l’Agriculture. Les consommateurs chinois de la classe moyenne acquièrent également de plus en plus de goût pour le champignon.