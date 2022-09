Les Européens ne peuvent pas rivaliser avec les importations de céréales bon marché en provenance d’Ukraine, qui n’arrivent jamais dans les régions affamées, écrit le journal

Selon un rapport publié vendredi par le Wall Street Journal, un afflux de céréales et de volaille ukrainiennes bon marché rend difficile pour les agriculteurs de l’Union européenne d’atteindre le seuil de rentabilité. Pendant ce temps, les pays affamés de céréales qui étaient censés bénéficier d’un accord négocié par l’ONU pour assurer le passage sûr des céréales et de l’huile de tournesol hors des ports ukrainiens de la mer Noire ne reçoivent pas la nourriture dont ils ont désespérément besoin.

“Je suis pour aider l’Ukraine, mais je crois que l’UE a ouvert la boîte de Pandore,” Jan Bieniasz, directeur général d’une coopérative d’agriculteurs dans le village polonais de Laka, a déclaré au point de vente. Il faisait référence à la décision de la Commission européenne de supprimer les tarifs et les quotas pour permettre à Kiev d’exporter ses céréales par voie terrestre et depuis les ports européens au milieu du conflit avec la Russie.

Cette décision a vu les pays de l’Union européenne inondés de produits agricoles moins chers – alors que le blé et le maïs de l’UE se vendent généralement respectivement à 324 et 307 dollars la tonne, le blé et le maïs ukrainiens se vendent environ 272 et 251 dollars, écrit le WSJ.

Le président de l’Association nationale des producteurs de céréales de Bulgarie, Iliya Prodanov, dans son commentaire au quotidien, a décrit une situation similaire dans son pays, soulignant que les agriculteurs ukrainiens n’étaient pas tenus de respecter les mêmes réglementations environnementales que leurs homologues de l’UE. Mercredi, les agriculteurs de plusieurs villes bulgares ont manifesté contre les importations agricoles ukrainiennes.

Les aviculteurs français ont formulé des plaintes similaires, notant que les importations de poulet en provenance d’Ukraine ont plus que doublé au premier semestre 2022 et exhortant l’UE à ne pas renouveler l’accord d’annulation des droits de douane. Outre le prix des marchandises des agriculteurs locaux, les cargaisons ukrainiennes occupent également l’espace nécessaire dans les ports, a déclaré Cristian Gavrila de l’organisation commerciale roumaine PRO AGRO au WSJ.

Le rapport affirme que Kiev a reproché à la Pologne d’avoir ralenti le flux d’exportations à la frontière, accusant les responsables de s’asseoir délibérément sur les expéditions et de se traîner les pieds lors des contrôles sanitaires, et s’est porté volontaire pour envoyer des responsables ukrainiens pour aider à accélérer les choses. Les responsables polonais ont insisté sur le fait qu’ils avançaient aussi vite que possible, selon le WSJ.

Le rythme des exportations de céréales de l’Ukraine a bondi de 66% le mois dernier alors que l’ONU a supervisé un accord pour assurer un passage sûr hors de la mer Noire, a noté le quotidien américain. Cependant, la plupart de ces expéditions sont allées vers l’Europe et d’autres pays à revenu élevé, plutôt que vers les pays pauvres confrontés à la crise alimentaire que l’accord était censé résoudre.