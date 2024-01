Les prix des billets pour les Lions de Détroit montent en flèche alors que les rares séries éliminatoires stimulent l’économie locale

CNN

—



Même Eminem pourrait grincer des dents devant le coût de voir les Lions faire leur Cendrillon pour le Super Bowl.

Les billets pour les séries éliminatoires s’élèvent en moyenne à 1 097 $ pour le match à domicile des Lions contre les Buccaneers de Tampa Bay dimanche à Détroit, de loin le match éliminatoire de division le plus cher jamais enregistré et le deuxième match éliminatoire hors Super Bowl le plus cher, selon le marché en ligne TickPick. .

C’est presque le double du record précédent (605 $) pour un match éliminatoire de la ronde de division établi l’année dernière lorsque les 49ers de San Francisco ont rendu visite aux Cowboys de Dallas.

Même les sièges réservés aux places debout se vendent près de 700 $, selon TickPick.

Les Lions, depuis longtemps l’une des franchises les moins performantes du sport professionnel, traversent un moment en ce moment. Et l’ensemble de l’économie de Détroit profite de la le rare succès de l’équipe en séries éliminatoirespas seulement les vendeurs de billets.

Les bars, restaurants, casinos et hôtels connaissent tous une demande croissante alors que les supporters locaux et les visiteurs affluent vers le centre-ville de Détroit après la première victoire de l’équipe en séries éliminatoires en 32 ans.

Eminem, originaire de Détroit, a assisté en personne au match des Lions la semaine dernière. Et il a peut-être mieux résumé la situation lorsqu’il a raconté l’ouverture à la diffusion sur NBC du match des Lions dimanche dernier en disant : « C’est l’histoire de ce qu’une équipe de football peut signifier pour une ville. »

Le match éliminatoire de dimanche devrait à lui seul stimuler l’économie de la région métropolitaine de Détroit de 52 millions de dollars, selon le cabinet de conseil Anderson Economic Group.

“Une relance de 50 millions de dollars pour l’économie de Détroit est une très grosse affaire”, a déclaré Tyler Theile, directeur des politiques publiques et de l’analyse économique chez AEG.

Cette projection de relance prend en compte les dépenses des supporters à l’intérieur du stade ainsi qu’à l’extérieur dans les hôtels, restaurants, magasins et bars.

“Cela a été monumental pour la ville”, a déclaré Remy Lutfy, un résident de Détroit et copropriétaire du steakhouse du centre-ville Vertical Detroit.

Normalement fermé le dimanche de janvier, le Vertical Detroit était bondé dimanche dernier pour accueillir les supporters avant le match des Lions.

“Les Lions n’ont presque jamais été une équipe gagnante, donc nous sommes heureux de montrer la ville”, a déclaré Lutfy.

Paul Sancya/AP Le quart-arrière des Detroit Lions, Jared Goff, quitte le terrain après un match de football éliminatoire de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 14 janvier 2024, à Détroit.

La victoire du week-end dernier contre les Rams de Los Angeles a également établi le record des billets pour les matchs Wild Card les plus chers jamais enregistrés, selon TickPick, et le prix « d’entrée » pour une place physique au match des Lions de ce dimanche est de 675 $ – plus que le coût combiné pour assister à tous les autres matchs éliminatoires de la ronde divisionnaire ce week-end.

Matt Ferrel, responsable de la croissance chez TickPick, a déclaré que le stock de billets pour le match des Lions est extrêmement faible, car les fans qui ont peut-être attendu ce moment pendant des décennies sont déterminés à y aller en personne.

Ferrel, originaire de Détroit, a comparé la situation aux fans de Taylor Swift qui n’étaient pas disposés à abandonner leurs places de concert l’été dernier, quel que soit le prix sur le marché secondaire.

“Nous constatons cela de la même manière avec Detroit”, a déclaré Ferrel. “Si vous êtes un fan de Détroit et que vous avez des billets, peu importe le prix, vous conservez ces billets.”

L’équipe appartient depuis longtemps aux descendants d’Henry Ford, le premier titan de l’automobile qui a contribué à faire de Détroit la « Motor City ». L’actuelle propriétaire principale et présidente des Lions est Shelia Ford Hamp, qui descend des familles Ford et Firestone.

Le match éliminatoire des Lions de ce week-end, diffusé sur NBC, placera une fois de plus Détroit sous les projecteurs nationaux.

L’estimation de 52 millions de dollars de relance économique d’AEG ne prend pas en compte l’effet de halo dont devrait bénéficier à partir de maintenant Détroit, une ville qui tente de redorer son image, sur la scène nationale.

« Détroit a toujours été un endroit formidable où travailler et se divertir, mais sa réputation est variée. Ce genre de projecteur national est une opportunité de voir le vrai Détroit », a déclaré Theile, en désignant les jardins urbains du centre-ville, les appartements animés et les restaurants dignes d’Instagram. « Faire en sorte que cela soit diffusé à la télévision nationale est un énorme avantage. »

Le Motor City a été écrasée par la Grande Récession et l’effondrement de l’industrie automobile américaine. Les saisies immobilières et le chômage ont augmenté, et la population de la ville a chuté.

À juste titre, les Lions de 2008 sont devenus la première équipe de 0 à 16 ans de l’histoire de la NFL.

Cinq ans plus tard, la ville a déposé une demande la plus grande faillite de l’histoire américaine.

Aujourd’hui, Détroit fait encore face à son lot de défis, mais la ville, aidée par un afflux d’investissements privésa rebondi plus vite que beaucoup ne le croyaient possible.

Un coup de pouce au tourisme provenant d’un endroit improbable – les Lions de Détroit – devrait contribuer à soutenir ce retour.

“Nous essayons de reconstruire la ville”, a déclaré Lutfy, copropriétaire du steakhouse. « Nous avons vécu beaucoup de choses : l’industrie automobile, la faillite et puis le Covid. Mais ça rend tellement fier de voir les gens revenir dans la ville.