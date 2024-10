Les prix des billets pour le Eagles Las Vegas Sphere de novembre baissent

Vivid Seats est le partenaire officiel de billetterie du New York Post. Nous pouvons recevoir des revenus de ce partenariat pour le partage de ce contenu et/ou lorsque vous effectuez un achat. Les prix présentés sont sujets à changement.



« Life In The Fast Lane » n’a jamais été aussi abordable.

Pour une raison quelconque, les prix des billets pour tous les concerts en résidence des Eagles Las Vegas Sphere en novembre sont en baisse.

Lorsque notre équipe a rendu compte pour la dernière fois du groupe Rock and Roll Hall of Fame le 15 octobre, nous avons noté que certains prix avaient baissé dans tous les domaines. Aujourd’hui, dix jours plus tard, cette tendance se poursuit mais surtout pour leur quatuor de concerts les 1er, 2, 8 et 9 novembre.

À l’époque, les prix pour voir Don Henley et Joe Walsh dans la principale destination de divertissement de Sin City commençaient à 283 $ avant frais.

D’après nos conclusions, les places coûtent aussi peu que 250 $ avant les frais au moment de la publication.

À ce rythme, il est probable qu’ils continueront à chuter. Dans cette optique, nous vous recommandons de garder un œil sur ce lien.

Vous pourriez bien trouver une offre qui vous procurera un « sentiment de paix et de facilité » au cours des deux prochaines semaines.

Pas mal étant donné que tu auras l’occasion d’assister à un concert Les États-Unis aujourd’hui Raved « non seulement amplifie leur héritage, mais offre également à ses fidèles une expérience véritablement spéciale alors que leur carrière de tournée touche à sa fin ».

Besoin de plus d’informations ?

Vous êtes au bon endroit, « New Kids In Town », « Witchy Women » et « Boys Of Summer ».

Notre équipe a tout ce que vous devez savoir et plus sur la résidence Eagles 2024-25 Las Vegas Sphere ci-dessous.

Tous les prix indiqués ci-dessus sont sujets à fluctuation.

Programme des concerts Sphere des Eagles de novembre 2024

Un calendrier complet, comprenant toutes les dates de l’Eagles November Sphere et le prix des billets par rapport à ce qu’ils voulaient le 15 octobre, peut être trouvé ici (le prix le plus bas est en audacieux) :

Dates des concerts du Eagles Novembre Sphere Prix ​​des billets

commencer à Prix ​​des billets

a commencé le 15/10 Vendredi 1er novembre 250 $ 349 $ Samedi 2 novembre 257 $ 283 $ Vendredi 8 novembre 291 $ 423 $ Samedi 9 novembre 291 $ 293 $

(Remarque : le New York Post a confirmé tous les prix ci-dessus au moment de la publication. Tous les prix sont en dollars américains, sous réserve de fluctuation et, si cela n’est pas indiqué, incluront des frais supplémentaires au moment du paiement..)

Vivid Seats est une plateforme de billetterie vérifiée sur le marché secondaire, et les prix peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur nominale, en fonction de la demande.

Ils offrent une garantie acheteur à 100 % qui garantit que votre transaction sera sûre et sécurisée et que vos billets seront livrés avant l’événement.

Toujours curieux de connaître Vivid Seats ? Vous pouvez trouver un article de leur équipe expliquant pourquoi l’entreprise est légitime ici.

Calendrier des Eagles 2024-25 Las Vegas Sphere

Vous ne pouvez pas venir sur le Strip en novembre ? Pas de problème.

Voici quand les rockers classiques de « Hotel California » seront à Sphere de décembre à mars.

Dates des concerts de The Eagles Sphere Vendredi 6 décembre Samedi 7 décembre Vendredi 13 décembre Samedi 14 décembre Vendredi 17 janvier 2025 Samedi 18 janvier 2025 Vendredi 24 janvier 2025 Samedi 25 janvier 2025 Vendredi 14 février 2025 samedi 15 février 2025 Vendredi 21 février 2025 Samedi 22 février 2025 Vendredi 7 mars 2025 samedi 8 mars 2025 Vendredi 14 mars 2025 samedi 15 mars 2025

Autres spectacles au Las Vegas Sphere

Quand Henley, Walsh et co. Si vous n’apportez pas les succès sur la scène Sphere, vous pouvez voir l’ambitieux film immersif du réalisateur Darren Aronofsky, nominé aux Oscars, « Postcard From Earth » la plupart des soirs.

Parmi les autres événements notables qui auront lieu au cours des prochains mois, citons le film-concert « V-U2 » de U2 et les huit concerts du réveillon du Nouvel An d’Anyma.

Si vous prévoyez un voyage à Las Vegas, vous pouvez trouver un calendrier complet de tous les événements de la Sphère ici.

La set list des Eagles

Lors de la première soirée de la résidence, les Eagles ont joué 20 chansons.

Bien qu’il soit possible qu’ils mélangent les choses lors de leurs futurs concerts, voici ce qu’ils ont joué lors de leur premier concert avec Sphere le 20 septembre, selon Définir la liste FM.

01.) «Hôtel Californie»

02.) « Une de ces nuits »

03.) « Yeux menteurs »

04.) « Allez à la limite »

05.) « Femme sorcière »

06.) « Peaceful Easy Feeling » (couverture de Jack Tempchin)

07.) «Téquila Sunrise»

08.) « Dans la ville » (chanson de Joe Walsh)

09.) « Je ne peux pas vous dire pourquoi »

10.) « Petit nouveau en ville »

11.) « Seven Bridges Road » (couverture de Steve Young)

12.) «Ces chaussures»

13.) « La vie a été belle » (chanson de Joe Walsh)

14.) «Déjà parti» (couverture de Robb Strandlund)

15.) «The Boys of Summer» (chanson de Don Henley)

16.) « La vie sur la voie rapide »

Bis

17.) « Allez-y doucement »

18.) « Rocky Mountain Way » (chanson de Joe Walsh)

19.) « Désespéré »

20.) « Chaleur de cœur ce soir »

Les membres du groupe Eagles

Quand on vit « à la limite » depuis 1971 (!), il y a forcément un petit bouleversement.

Pourtant, Don Henley, membre fondateur de 77 ans (batterie, chant, également connu pour le hit des années 80 « Boys of Summer), continue de diriger le groupe.

Chez Sphere, il sera rejoint par Joe Walsh, 76 ans (qui a prêté ses talents au James Gang), Timothy B. Schmit, 76 ans (bassiste et chanteur qui a joué avec Poco), Vince, 22 fois lauréat d’un Grammy. Gill et Deacon, le fils de feu Glenn Frey, âgé de 31 ans.

Au cours de leurs 53 ans et plus, le groupe a remporté six Grammy Awards, donné plus de 1 000 concerts et vendu plus de 150 millions d’albums.

Rockers classiques en tournée en 2024-2025

Bon nombre des plus grands groupes qui ont défini les années 60, 70 et 80 sont de retour sur la route cette année.

Pour être sûr que vous êtes au courant, voici cinq de nos groupes de rock classique préférés que vous ne voudrez pas manquer en live ces prochains mois.

• Orchestre de lumière électrique

•Graham Nash

• Cœur

• Amérique

• Étranger

Besoin de plus de rock classique dans votre vie ? Consultez notre liste des 52 plus grandes tournées de concerts de rock classique en 2024 ici pour trouver le spectacle qui vous convient.

Cet article a été rédigé par Matt Levy, journaliste aux événements en direct du New York Post. Levy se tient au courant de toutes les dernières annonces de tournées de vos artistes musicaux et comédiens préférés, ainsi que des premières à Broadway, des événements sportifs et d’autres spectacles en direct – et trouve des billets à prix avantageux en ligne. Depuis qu’il a commencé son mandat au Post en 2022, Levy a revu un concert de Bruce Springsteen et interviewé Melissa Villaseñor de la renommée SNL, pour n’en nommer que quelques-uns. Veuillez noter que les offres peuvent expirer et que tous les prix sont sujets à changement.