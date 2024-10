Les prix des billets pour la Ryder Cup n’ont jamais été aussi élevés. C’est un vrai problème pour le golf

Cela ne devrait pas être si difficile d’aimer le golf.

Même si tu peux rire d’une entreprise de golf mettre un logo de chaîne YouTube avec un chauffeur et facturant 700 $, acceptez que le polo dans la boutique du pro peut facilement coûter plus de 100 $, rationalisez le coût et les tracas du voyage vers le complexe de golf de premier plan, ou faites une sieste pendant d’innombrables pauses publicitaires lors de l’émission du dimanche après-midi, au moins le golf professionnel en direct a été généralement bon.

Vous vous promenez ou trouvez un bon endroit et vous asseyez. Et dans tous les cas, vous voyez les meilleurs joueurs du monde en compétition de plus près que n’importe quel autre sport peut le proposer. La plupart du temps, c’est un excellent rapport qualité-prix : je peux acheter un billet dès maintenant pour dimanche à l’US Open 2025 au Oakmont Country Club, à l’extérieur de Pittsburgh, pour 185 $.

Cela ne me permettrait pas de franchir les portes mardi de la Ryder Cup 2025, trois jours complets avant le début effectif de la compétition. Et si je voulais vraiment voir Scottie Scheffler, Jon Rahm et le reste des meilleurs joueurs du monde dans un match à tir alternatif ? La PGA of America a dépassé les limites de la plupart des fans de golf.

Un billet simple pour chaque jour de match à la Ryder Cup au Bethpage Black à New York coûtera 749,51 $.

Sept cent quarante-neuf dollars et 51 cents. Pour un billet. Pour une journée.

C’est au-delà. C’est tout simplement le cas. Je ne veux pas entendre parler de l’offre et de la demande, ni du prix des billets sur les sites de revente. Rory McIlroy n’est pas Taylor Swift, et la valeur nominale des billets pour ses spectacles est loin d’être aussi élevée.



La Ryder Cup est un événement massif dont les prix des billets le reflètent désormais. (Adam Cairns / USA aujourd’hui)

C’est quatre fois le prix de la dernière Ryder Cup organisée aux États-Unis, à Whistling Straits en 2021. C’est 255,27 $ pour assister aux jours d’entraînement et 423,64 $ pour la ronde d’entraînement de jeudi, la cérémonie d’ouverture et la compétition de célébrités. La PGA d’Amérique est-elle devenue folle ?

Ils expliquent que ces billets sont en fait des billets pour la Ryder Cup+, un stratagème marketing qui signifie que je peux obtenir toute la nourriture et les boissons non alcoolisées que je désire. Quelle est la qualité de ces hot-dogs si je dois payer 500 $ de plus pour les acheter ? Et pouvez-vous en apporter une caisse sur le parking ? Parce que je devrai les ramener à la maison pour nourrir la famille pendant un moment. Ajoutez des petits pains, oui.

Il en coûtera 3 000 $ à une famille de quatre personnes pour assister à la Ryder Cup. Je ne dis pas que tout devrait être pour tout le monde, mais cela semble excessif, non ?

En conséquence, je m’attends à ce que la foule à Bethpage Black soit un mélange bizarre. D’un côté, ce sera trop corporatif, car ces cartes de paiement ne clignotent pas. Ces fans ne se soucient pas non plus de ce qui se passe sur le parcours, car ils se soucient davantage de conclure des accords sous les tentes. Ensuite, vous aurez la foule qui a rassemblé l’argent pour entrer et estime que payer 1 000 $ (une fois que vous incluez le stationnement, les marchandises et les boissons alcoolisées) leur donne le droit de faire et de dire tout ce qu’ils veulent. Ça devrait être amusant !

Les amateurs de golf normaux sont indignés. Ils devraient l’être. Nous avons enduré des années de querelles et de procès, ainsi que des décisions désespérées qui ont aidé les comptes bancaires et aggravé le produit. Les bourses n’ont jamais été aussi élevées, mais on peut en dire autant des coûts de sponsoring et de diffusion d’un événement du PGA Tour. Cela signifie plus de publicités et moins de plans de golf, et nous nous demandons pourquoi les audiences télévisées diminuent de semaine en semaine.

Mais au moins le produit live était bon. C’est toujours le cas – si vous habitez à proximité d’un arrêt de golf professionnel lors d’un circuit, vous devriez y aller. Vous l’apprécierez probablement.

Mais la Ryder Cup reste la Ryder Cup. C’est le seul événement que nous ayons qui puisse rivaliser avec le Masters, et il fait ressortir un sentiment de nationalisme en chacun de nous. Les enjeux sont si élevés que l’anticipation de chaque coup est accrue, et l’atmosphère autour de ce premier tee-box peut vous couper le souffle.

J’espère que vous pourrez en faire l’expérience un jour. J’espère que vous avez eu la chance de pouvoir vous rendre à Bethpage sans vous soucier du coût. Mais si vous n’y parvenez pas, j’espère que ce qui a été fait ici n’est qu’une valeur aberrante et non un signe de ce qui est à venir.

(Photo du haut : Alex Burstow / Getty Images)