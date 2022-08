Les prix des billets `` dynamiques '' de Springsteen ne sont que le dernier rebondissement de la saga Ticketmaster

Si vous avez assisté à un seul concert au cours des dernières décennies, vous avez probablement passé du temps à essayer de répondre à une question : “Comment Ticketmaster s’en tire-t-il en facturant autant ?”

Bien que cette question remonte presque aussi loin que la création du vendeur de billets, elle s’est récemment centrée autour du héros col bleu Bruce Springsteen. Il y a deux semaines, après avoir passé des heures à attendre dans une file d’attente numérique pour obtenir des billets pour sa prochaine tournée nord-américaine, de nombreux fans du Boss se sont retrouvés face à face avec tout ce qui restait : des billets à « prix dynamiques » – qui varient de haut en bas en fonction de la demande – allant jusqu’à 5 000 $ US, tous les billets à valeur nominale à prix plus modeste ayant disparu depuis longtemps.

Et les fans de Springsteen sont loin d’être seuls là-bas. En 2018, les fans de Taylor Swift se sont plaints lorsque les billets ont atteint 1 500 $ US, et de nombreux fans se sont plaints qu’ils n’étaient même pas autorisés à participer au programme cela leur aurait permis d’acheter des billets à des prix plus modestes en prévente.

Au début de l’année, les billets à prix régulier de 200 $ de Harry Styles ont grimpé à plus de 1 000 $ lors de la seule étape canadienne de sa tournée, ce qui a incité certains fans à lancer une pétition plaidant pour des options moins chères. Pendant ce temps, pas plus tard que le mois dernier, les billets pour l’OVO Fest de Drake se sont vendus presque instantanément, avec des sièges “pelouse” à la scène Budweiser de Toronto – loin de l’endroit où le rappeur se produirait – répertorié à 900 $.

Mais malgré les exemples récents, c’est la débâcle de Springsteen qui a relancé une bataille vieille de plusieurs décennies entre Ticketmaster et les spectateurs. Bouleversés par sa domination du marché et son manque de transparence, ces fans exigent de connaître le raisonnement derrière les prix apparemment absurdes du géant des billets.

À y regarder de plus près, cette confusion n’a rien de nouveau – c’est juste un symptôme d’une industrie monopolistique et de la nature compliquée de la vente de billets.

Les concerts sont devenus plus chers

En 1994, le groupe de rock alternatif Pearl Jam a été l’un des premiers à se confronter à la plateforme de billetterie. Après avoir essayé — et échouer – pour appliquer des frais de service maximum de 1,80 $ US avec Ticketmaster sur leurs billets de 18 $, le groupe s’est plaint au ministère américain de la Justice, affirmant que la société avait enfreint les lois antitrust, utilisé son monopole pour facturer des frais exorbitants et poussé plus tard les organisateurs d’événements à refuser aux artistes l’accès à d’autres lieux.

“Il est bien connu dans notre industrie qu’une partie des frais de service que Ticketmaster perçoit sur sa vente de billets est redistribuée aux promoteurs et aux salles”, a déclaré le guitariste et parolier de Pearl Jam, Stone Gossard, devant un sous-comité du Congrès en 1994. C’est cette relation incestueuse, et l’absence de compétition nationale pour Ticketmaster, qui a créé la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Pourtant, après une enquête d’un an, le ministère de la Justice a brusquement abandonné l’affaire , la procureure générale des États-Unis, Janet Reno, citant de “nouvelles entreprises” entrant dans l’industrie de la billetterie. De son côté, le chanteur de Pearl Jam Eddie Vedder a eu une réaction plus pessimiste, dire aux fans lors d’un spectacle ultérieur il “déteste[d] penser que c’est la vague du futur – des entreprises géantes qui ne peuvent pas être renversées.”

Et depuis lors, le monde de la vente de billets n’a fait que se compliquer et coûter cher.

Pour commencer, il y a eu une augmentation des frais de service et des frais ajoutés au prix des billets, tandis que Ticketmaster a fréquemment fait pression contre les lois sur la transparence cela les obligerait à expliquer ces surcoûts aux acheteurs.

Mais en même temps, notre façon de voir – et de valoriser – la musique live a également changé.

Dans un entretien 2011 , l’ancien PDG de Ticketmaster, Fred Rosen, a expliqué qu’à mesure qu’Internet devenait un élément central de la vie des gens, la quantité et la vitesse à laquelle les courtiers pouvaient vendre des billets explosaient. Cela, combiné à un certain nombre de changements dans l’industrie qui ont obligé les artistes à compter sur la musique live bien plus que sur les ventes de disques ont transformé les concerts en l’industrie coûteuse qu’ils sont aujourd’hui.

“Avant, vous faisiez le disque et tourniez pour soutenir le disque”, a déclaré Rosen, qui a quitté la société en 1998. “Maintenant… vous tournez pour gagner de l’argent, car les prix ont rattrapé la valeur et les albums ne se vendent pas. au même niveau.”

Il y a plus de dix ans, Springsteen, à gauche, s’est plaint à Ticketmaster après avoir découvert que les fans étaient redirigés de la plate-forme vers une filiale, également détenue par Ticketmaster, qui facturait bien au-dessus de la valeur nominale des billets. (Claus Fisker/AFP/Getty Images)

Obligé de se concentrer davantage sur les tournées – ce qui signifiait traiter davantage avec Ticketmaster – a posé plus de problèmes aux artistes. Ce problème a tellement augmenté qu’en 2009, Bruce Springsteen lui-même a été contraint de se prononcer contre l’entreprise.

À l’époque, les fans se sont plaints qu’en essayant d’acheter des billets à leur valeur nominale sur le site Ticketmaster, ils étaient redirigés vers un site filiale de Ticketmaster avec des billets répertoriés par les revendeurs à des centaines de dollars de plus que leur prix d’origine.

Avant que la Federal Trade Commission des États-Unis n’enquête et conclu un règlement avec Ticketmaster sur les réclamations l’équipe de Springsteen a publié une déclaration pour s’excuser auprès des fans et condamner l’entreprise.

“L’abus de nos fans et notre confiance par Ticketmaster nous ont rendus aussi furieux que beaucoup d’entre vous”, ont écrit Springsteen et son manager Jon Landau sur le site Web du rockeur, avant de donner quelques conseils prophétiques.

“La seule chose qui rendrait la situation actuelle des billets encore pire pour le fan qu’elle ne l’est actuellement serait Ticketmaster et [artist manager and venue operator] Live Nation propose un système unique, nous ramenant ainsi à une situation de quasi-monopole dans la billetterie musicale.”

Violations des lois antitrust

Moins d’un an plus tard, la fusion entre Ticketmaster et Live Nation est approuvée à la fois par le MJ un d Bureau de la concurrence du Canada .

Depuis lors, il y a eu un déluge d’histoires de fans de musique se plaignant – et poursuivant – pour violations des lois antitrust, frais cachés et augmentation du prix des billets.

Pas plus tard qu’en 2019, le Bureau de la concurrence du Canada a ordonné à Ticketmaster de payer une amende de 4,5 millions de dollars pour tromper les clients sur les ventes de billets en ligne tandis que le bureau a également statué sur la pratique de l’entreprise consistant à recruter des scalpeurs pour secrètement acheter et revendre des billets Ticketmaster pour des coûts gonflés était légal .

Mais peu de temps après, le DOJ déclaré que Ticketmaster et Live Nation avaient “à plusieurs reprises et au cours de plusieurs années” violé l’accord légal qui leur permettait de fusionner, en utilisant “un comportement menaçant et des représailles” pour intimider les salles pour qu’elles restent avec Ticketmaster, “de peur qu’elles ne risquent de perdre des concerts de Live Nation, entravant une concurrence effective pour les principaux services de billetterie. »

Les deux hommes sont ensuite parvenus à un accord prolongeant les termes de la fusion, qui devaient expirer en 2020, et durcissant ses règles. En réponse, l’American Antitrust Institute à but non lucratif a publié une lettre faisant valoir que des amendements plus forts étaient nécessaires, pour remédier au fait que les résultats néfastes de leur fusion sur l’industrie du divertissement “ ne peut pas être sous-estimé .”

REGARDER | Pourquoi certaines des plus grandes stars de la musique vendent leurs catalogues : Pourquoi certaines des plus grandes stars de la musique vendent leurs catalogues La succession de David Bowie vient de vendre l’intégralité de son catalogue musical pour 250 millions de dollars américains – le dernier d’une longue série de mouvements similaires par Bruce Springsteen, Stevie Nicks et Neil Young.

Les plaintes continuent de refaire surface à ce jour. Plus tôt cette année, Ticketmaster et Live Nation ont été touchés par un autre procès alléguant qu’ils ont créé une “barrière à l’entrée” pour d’autres sociétés de billetterie, leur permettant de gonfler arbitrairement les prix des billets d’événements sur le marché primaire et secondaire (revente).

Ticketmaster n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC, et l’équipe de Ticketmaster et de Springsteen a défendu le modèle de tarification dynamique. Ticketmaster a déclaré à Variety que ces billets ne représentaient qu’environ 11 % de ce qui était disponible tandis que le manager de Springsteen, Jon Landau, a déclaré dans une déclaration au New York Times ils ont choisi des prix “inférieurs à certains [performers] et à égalité avec les autres.”

En fait, les prix astronomiques qui ont de nouveau attiré l’attention sur la question pourraient être quelque chose d’un faux-fuyant.

Le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster n’est pas une nouvelle invention, a déclaré John Bergmayer, directeur juridique de Public Knowledge, une organisation américaine à but non lucratif. Également connu sous le nom de tarification des surtensions, le modèle est destiné à adapter les prix à la demande en temps réel – une tâche compliquée qui est peut-être plus familière dans des secteurs comme le transport aérien, le covoiturage et les hôtels.

Ticketmaster qualifie ses billets à prix dynamiques de “sièges platine”. Bien que le nom suggère un emplacement privilégié, ces sièges peuvent en fait être situés n’importe où dans une salle. Pour certains spectacles, la compagnie réservera simplement un certain nombre de billets pour avoir un prix qui peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande.

En effet, a expliqué Bergmayer, cela signifie que Ticketmaster agit en tant que revendeur de ses propres billets – laissant un certain nombre disponible, à des prix beaucoup plus élevés, même lorsqu’un spectacle est très demandé.

REGARDER | Les musiciens canadiens ont du mal à gagner leur vie pendant la pandémie : Les musiciens canadiens ont du mal à gagner leur vie pendant la pandémie De nombreux musiciens au Canada ont eu du mal à gagner leur vie pendant la pandémie en raison des salles fermées et des services de diffusion en continu qui ne coûtent en moyenne qu’un demi-cent par diffusion.

Le site Web de Ticketmaster décrit la pratique comme donnant “aux fans un accès équitable et sûr aux meilleurs billets, tout en permettant aux artistes et autres personnes impliquées dans l’organisation d’événements en direct de tarifer les billets plus près de leur véritable valeur marchande”.

Plutôt qu’une tentative de facturer uniquement des prix énormes pour les grands spectacles, Bergmayer a déclaré que Ticketmaster promeut la technique comme étant principalement destinée à se défendre contre les scalpers, car vendre des billets pour trop peu entraînerait des scalpers indépendants à les vendre à la place – sans aucun profit. les artistes.

Quant à son efficacité, Bergmayer dit avoir des doutes.

“Ticketmaster dirait que la seule façon [to fight scalpers] utilise leur système », a-t-il déclaré. « Mais il existe des systèmes concurrents. Ils ne fonctionnent pas toujours à cause des restrictions de Ticketmaster, et ils ont tendance à être moins chers pour les consommateurs. Mais cela montre qu’au moins en termes de cette métrique, la concurrence peut faire baisser les prix.”

Le manque de concurrence nuit au public, aux artistes

Et la hausse des coûts devient de plus en plus urgente pour les consommateurs. Selon un rapport récent de la publication commerciale Pollstar les prix moyens des billets de concert ont augmenté de près de 20% entre 2019 et 2022. Mais Pascal Courty, professeur d’économie à l’Université de Victoria, a déclaré que si le monopole de Ticketmaster est un énorme problème, la hausse des prix n’est pas nécessairement le pire résultat .

Sans concurrence, a déclaré Courty, Ticketmaster peut refuser de partager combien de billets sont vendus à quel prix ou combien sont disponibles, ce qui leur permet de créer une rareté artificielle. De plus, il a dit que bon nombre des frais en plus du prix du billet ne sont pas affichés tant que vous n’avez pas sélectionné les billets et ne sont pas expliqués.

“En fin de compte, ils essaient de créer cette frénésie d’achat pour les événements et d’en profiter. Et le manque de transparence nuit au public, fait perdre du temps à tout le monde et nuit parfois aussi aux artistes”, a déclaré Courty.

Quant à savoir si la tarification dynamique de Ticketmaster contrecarre les revendeurs, Courty dit que c’est la question à un million de dollars.

La stratégie actuelle de Ticketmaster est un mélange de tarification dynamique, d’enchères et d’un programme de “fans vérifiés” qui tente de limiter l’accès aux revendeurs – une stratégie qui s’est avérée équitable inefficace avec le groupe Paramore quelques jours seulement après la sortie des billets de Springsteen . Dans les deux cas, les billets à prix standard ont disparu presque immédiatement, il ne restait plus que des sièges “platine”.

“Le problème est, voulez-vous vendre au prix du marché? Ou voulez-vous laisser de l’argent sur la table?” dit Courty.

Courty pense que briser le monopole de Ticketmaster aiderait à créer une incitation à résoudre ces problèmes. Mais Shiraz Mawani, un courtier de billets indépendant et YouTuber à Toronto, dit que ce n’est pas si simple.

Mawani a déclaré que bien que la société puisse atténuer la colère des fans en faisant en sorte que les “fans vérifiés” ne se retrouvent pas d’une manière ou d’une autre sur une page Web offrant une tarification dynamique après des heures d’attente, le problème persistera, que Ticketmaster diminue ou augmente.

“Vous aurez toujours ce problème”, a déclaré Mawani. “Il y aura toujours cet écart entre le montant que quelqu’un est prêt à payer à sa valeur nominale et ce que quelqu’un va réellement payer, en bas de la rue, pour la valeur marchande.”