Les prix des billets de revente de Taylor Swift montent à plus de 30 000 $ après le snafu de Ticketmaster – National

Avec des prix des billets aussi élevés, certains fans de Taylor Swift ne verront l’artiste que dans leur Rêves les plus fous.

Mardi, les fans américains pleins d’espoir se sont précipités sur le site Web Ticketmaster de Live Nation pour essayer de marquer des billets en prévente pour la tournée The Eras de Swift, mais les pannes techniques, les longs temps d’attente et la disponibilité limitée ont laissé beaucoup de panique et de déception.

Mercredi, les billets avaient été poussés sur des sites Web de revente comme StubHub pour des dizaines de milliers de dollars. Reuters a rapporté que certains des premiers détenteurs de billets tentaient de vendre leurs sièges jusqu’à 28 000 $ US (37 430 $).

Le prix initial des billets variait de 49 $ US (65 $) à 449 $ (600 $) chacun.

La prochaine tournée verra Swift, 32 ans, présenter 52 spectacles à travers les États-Unis. Il n’y a pas de dates canadiennes pour la prochaine tournée de Swift, mais de nombreux fans au nord de la frontière avaient prévu de se diriger vers le sud pour assister à un spectacle – mais peut-être pas à ces prix.

L’histoire continue sous la publicité

La prévente «Verified Fan» de mardi (un système utilisé par de nombreux artistes populaires) fournit des codes numériques spéciaux à certains fans pour acheter des billets avant la vente générale. Il est destiné à dissuader les scalpers et les bots d’acheter des billets, bien que le succès des préventes Verified Fan ne soit pas clair.

Ticketmaster a publié une déclaration selon laquelle la prévente de mardi a entraîné une “demande historiquement sans précédent”. Il a déclaré que des millions de personnes se sont jointes à la file d’attente pour essayer d’acheter des billets.

Bien que la société ait déclaré qu’elle avait essayé de travailler rapidement pour résoudre tous les problèmes techniques à la suite de la prévente écrasante, The Guardian a rapporté que certains Swifities impatients ont attendu jusqu’à huit heures pour essayer d’acheter des billets via Ticketmaster mardi.

L’histoire continue sous la publicité

Une nouvelle série de préventes de billets Swift, pour les détenteurs de cartes de crédit Capital One, s’est déroulée mercredi avec moins de plaintes sur les réseaux sociaux. Certains fans ont déclaré que les temps d’attente dépassaient trois heures dans les files d’attente en ligne, et beaucoup sont repartis les mains vides lorsque les attributions de billets se sont vendues.

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui lui a permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

Mercredi, le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, a déclaré qu’il enquêterait sur les plaintes des clients concernant Ticketmaster.

Bien que Ticketmaster n’ait pas été accusé d’inconduite, Skrmetti a déclaré lors d’une conférence de presse qu’un manque de concurrence pourrait entraîner une hausse des prix des billets et un service client médiocre, a rapporté Bloomberg.

L’histoire continue sous la publicité

La députée démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a également critiqué la fusion de Ticketmaster et Live Nation en 2010. Sur Twitter, elle a affirmé que Ticketmaster “est un monopole”. Elle a déclaré que la fusion Ticketmaster-Live Nation “n’aurait jamais dû être approuvée”.

Rappel quotidien que Ticketmaster est un monopole, sa fusion avec LiveNation n’aurait jamais dû être approuvée, et ils doivent être maîtrisés. Cassez-les. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 15 novembre 2022

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal a également tweeté à propos du problème des billets Swift, écrivant qu’il “est un exemple parfait de la façon dont la fusion Live Nation/Ticketmaster nuit aux consommateurs en créant un quasi-monopole”.

La vente de tournées de Taylor Swift est un parfait exemple de la façon dont la fusion Live Nation/Ticketmaster nuit aux consommateurs en créant un quasi-monopole. J’ai longtemps exhorté le DOJ à enquêter sur l’état de la concurrence dans l’industrie de la billetterie. Les consommateurs méritent mieux que ce comportement anti-héros. —Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 16 novembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Sur les réseaux sociaux, les fans de Swift ont vivement réprimandé Ticketmaster et le marché de la revente, affirmant que des entreprises avides et des scalpers opportunistes profitaient de la base de fans dédiée de l’artiste.

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de fans fidèles se sont fait avoir en essayant d’acheter des billets hier. Tant de fans n’ont pas eu la chance d’acheter ne serait-ce qu’un seul billet après avoir fait la queue pendant des heures littérales. Pourtant, tant de scalpers revendent maintenant pour des milliers de dollars @taylorswift13 – Hannah (@hannnahkristine) 16 novembre 2022

Taylor Swift est monté sur scène sans personne dans le public, parce que cette file d’attente n’a jamais bougé. pic.twitter.com/BEjNEB1G6N — sarah 🕰 (@thisismenotryin) 15 novembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

moi essayant de comprendre comment ticketmaster n’était pas préparé à la demande de billets Taylor Swift quand ils ont envoyé les codes eux-mêmes pour contrôler un certain nombre de personnes entrant dans la prévente #TheErasTour pic.twitter.com/gx3fI2aNwj – Sarah (@sarahcorneyy) 15 novembre 2022

acheter des billets taylor swift sur ticketmaster pic.twitter.com/1KXOOqMS7v — lierre (@ohhhhherewego) 15 novembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Swift a sorti son dernier album, Minuits, en octobre. La tournée américaine devrait commencer en mars 2023 et se terminer en août.

Des billets supplémentaires devraient être mis à la disposition du grand public vendredi, dans ce qui sera très probablement une autre frénésie en ligne.

— Avec des fichiers de Reuters