Les prix des billets de l’US Open augmentent avant le tournoi final de Serena Williams

Serena Williams réagit lors d’une cérémonie d’après-match après avoir perdu contre Belinda Bencic, de Suisse, le jour 5 de l’Omnium Banque Nationale, qui fait partie de la tournée Hologic WTA, au stade Sobeys le 10 août 2022 à Toronto, Ontario. Robert Prange | Getty Images

Alors que Serena Williams se prépare pour son dernier US Open avant sa retraite, les billets pour voir jouer la légende du tennis sont très demandés. La US Tennis Association a vendu plus de 16 500 billets rien que le 9 août, lorsque le champion de tennis a annoncé sa prochaine retraite, selon l’organisation – plus de billets vendus que les sept jours précédents combinés. Le tournoi débute le lundi 29 août. “Nous sommes maintenant essentiellement complets pour le lundi (soirée d’ouverture), le mardi et le mercredi soir”, a déclaré à CNBC un porte-parole de l’USTA. L’USTA n’a pas divulgué les projections financières du célèbre tournoi de tennis du Bronx, et l’annonce de Williams est arrivée si près du début du tournoi qu’il est peu probable que sa retraite ait entraîné des parrainages supplémentaires, qui sont généralement fixés bien à l’avance. Site revendeur de billets secondaire Stubhub a déclaré que les ventes moyennes quotidiennes en dollars ont plus que doublé et que le nombre de billets vendus par jour a plus que triplé. Le site de billetterie populaire a déclaré avoir vu ses ventes augmenter de 40% depuis l’annonce de Williams. “La demande de l’US Open continue d’augmenter alors que nous approchons d’une semaine après le début du premier tour. Nous encourageons les fans à obtenir des billets maintenant s’ils veulent y aller, car des légendes comme Rafael Nadal ou Serena Williams qui progressent dans le jeu peuvent avoir un grand effet sur la demande », a déclaré Adam Budelli, porte-parole de StubHub.

Sur le site de la billetterie TicketIQ, les prix de l’US Open ont augmenté de 34 % depuis l’annonce de la retraite de Williams. Les prix de la finale féminine de cette année ont également augmenté ces derniers jours, le prix moyen atteignant 1 289 $. “Le prix catalogue de 1 289 $ est également la finale féminine la plus chère que nous ayons jamais suivie, 37% plus élevée que la précédente la plus chère, la finale 2019, qui était également la dernière fois que Serena a participé à la finale de l’US Open”, TicketIQ a dit. “Malgré les décideurs qui placent Serena comme la 13e femme la plus susceptible de remporter l’US Open 2022, les vendeurs de billets fixent le prix de la finale comme si elle y serait”, a déclaré le PDG de TicketIQ, Jesse Lawrence, à CNBC. Williams a remporté l’US Open six fois au cours de sa carrière, la plus récente en 2014. Elle vient de subir une défaite difficile face à la Britannique Emma Raducanu lors du premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud, un événement de la Women’s Tennis Association à Mason, Ohio. . “Je ne sais pas si je serai prête à gagner New York. Mais je vais essayer”, a écrit Williams à propos du tournoi dans l’article du magazine Vogue annonçant sa retraite.