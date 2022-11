Les prix des billets de concert d’Arijit Singh Pune montent à Rs 16 Lakh, les fans préféreraient “pleurer seuls”

Arijit Singh donnera un concert au Pune’s The Mills en janvier de l’année prochaine, mais de nombreux fans ont été choqués par le prix des billets. Alors que les prix commencent à Rs 999 dans la section Early Bird, une zone debout, les prix des salons premium dans l’arène vont jusqu’à un énorme Rs 16 lakh. Le salon premium 1 qui peut être réservé pour Rs 16 lakh peut accueillir 40 chaises, selon le site de réservation de billets. Il y aurait de la nourriture illimitée et de l’alcool de qualité supérieure. Il aurait également des entrées, un plat principal et un dessert pour les participants.

Les salons premium 2, 3 et 4 coûtent Rs 14 lakh, Rs 12 lakh et Rs 10 lakh à réserver et peuvent accueillir respectivement 40, 30 et 30 sièges. Les fans du chanteur sont désespérés. “J’adore Arijit Singh mais je ne dépenserai pas autant”, a écrit un fan dans un tweet.

J’espère que c’est un bug car sinon j’ai besoin de savoir pourquoi le saut est de 9000 à 1000000 ? Sabyasachi lehenga en merchandising ? https://t.co/P56nvH0Py4– rahul est un cheatah mitr (@loranges2) 24 novembre 2022

Certaines personnes ont précisé que les salons sont pour environ 40 personnes et comprennent de la nourriture et des boissons alcoolisées, mais même alors, les fans n’étaient pas convaincus.

c’est un salon premium pour environ 20 à 30 personnes, y compris la nourriture et l’alcool – sh // sarah’s day ❤️ (@midnightmmry) 24 novembre 2022

Les célébrités Bro pourraient le faire parce que les gens ordinaires ne dépenseront pas autant – muscaayyy (@sunshinesexe) 24 novembre 2022

Bhai kha pi ke kitna karenge, toujours pas à proximité de 4k oubliez 40k – Niki (@maiapnifavhun) 24 novembre 2022

Arijit est généralement connu pour être assez discret et évite souvent l’air typique de célébrité. Récemment, il s’est rendu dans sa ville natale, Jiaganj à Murshidabad, pour chercher des salles à convertir en classe où un entraînement gratuit en anglais peut être dispensé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici