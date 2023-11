Les prix des billets chutent avant la prochaine course de Formule 1 qui se déroulera sur le Strip de Las Vegas

New York

CNN

—



Les prix des billets et des chambres d’hôtel chutent fortement à Las Vegas alors que la Mecque du jeu se prépare à accueillir la semaine prochaine sa première course de Grand Prix de Formule 1 depuis quatre décennies.

L’enthousiasme a « commencé à s’essouffler » ces dernières semaines, un « facteur important » étant ce moteur. Max Verstappen a déjà gagné Le titre de champion de cette année au Qatar le 7 octobre, freinant ainsi l’enthousiasme des fans de ce sport à l’approche de la fin de la saison, selon le PDG de TickPick, Brett Goldberg.

Cela s’est traduit par une baisse du prix des billets. Selon TickPick, ils ont plongé de 35 % au cours du mois dernier pour la course du samedi, le prix moyen d’entrée en tribune passant de 1 645 $ à 1 060 $ pour les places en tribune. Les billets coûtaient environ 2 000 $ il y a un an pour la course de Las Vegas.

Les prix des essais de jeudi et des courses de qualification de vendredi ont également chuté de façon spectaculaire. Le prix d’entrée actuel a chuté d’environ 50 %, passant de 385 $ à 180 $ jeudi et vendredi, les prix ont chuté de près de 60 %, passant de 825 $ à 342 $.

“La course a suscité un buzz important lors de sa première annonce et à mesure que de plus amples détails étaient révélés concernant le tracé de la piste sur le Strip”, a déclaré Goldberg à CNN, ajoutant que l’événement n’approchait pas les prix record pour la course. Course de F1 en mars à Miami.

Les prix pourraient « facilement changer » après l’entraînement de jeudi prochain, lorsque les fans pourront voir le parcours serpenter à travers le Strip en action, a ajouté Goldberg. La course du week-end prochain sera la première fois qu’elle aura lieu sur le Strip, la course précédente étant les Grands Prix du Caesars Palace en 1981 et 1982.

L’emplacement des tribunes et de la piste, qui rend de nombreuses parties du Strip, atténue peut-être l’enthousiasme. méconnaissable. Le volcan emblématique du Mirage est fermé jusqu’en décembre et les fontaines du Bellagio qui dansent devant le complexe ont également été éteintes.

“Quoi qu’il en soit, cela représente une excellente opportunité pour les fans de F1 et ceux qui visitent Las Vegas d’assister à un événement de renom à un prix abordable”, a déclaré Goldberg.

La baisse des prix touche également les chambres d’hôtel. Le prix moyen oscille autour de 283 dollars par nuit, selon les données de Kayak fournies à CNN. Cela représente une baisse d’environ 24 % par rapport à la moyenne des prix il y a à peine un mois.

Pourtant, à la manière de Las Vegas, certains hôtels mettent le paquet avec des forfaits week-end sur le thème de la F1. Bellagio, propriété de MGM Resorts, a vendu un forfait de luxe de trois jours pour 12 000 $ par personne comprenant des billets VIP, de la nourriture et du vin de chefs et sommeliers célèbres ainsi que l’accès à des terrasses d’observation privées surplombant la course.

Avec 100 000 participants encore attendus, les sponsors y voient une opportunité. Heineken prévoit de se promouvoir en recouvrant la ville de son logo. Plus tôt cette année, la brasserie a prolongé son parrainage pluriannuel de toutes les courses de F1 jusqu’en 2027, mais voit l’opportunité d’apporter sa nouvelle bière légère, la Heineken Silver, alors que cette catégorie connaît un bouleversement. au milieu des retombées de Bud Light.

Las Vegas est la troisième ville américaine à accueillir une course de F1, après Miami et Austin. La popularité de la série Netflix « Drive to Survive » a été attribuée, notamment par les pilotes, à l’augmentation de l’audience de ce sport aux États-Unis.

En plus de la course, des concerts et autres événements sont programmés. Réclamations F1 que la course générera 1,3 milliard de dollars, ce qui en fera « le plus grand événement spécial de l’histoire de Las Vegas ».