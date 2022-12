Les prix des antibiotiques Strep A et les pénuries frappent les pharmacies au milieu de l’épidémie au Royaume-Uni

Les pharmacies mettent en garde contre les pénuries majeures d’antibiotiques clés utilisés pour traiter le streptocoque A, alors que les cas augmentent au Royaume-Uni Marko Geber | Vision numérique | Getty Images

LONDRES – Les pharmacies britanniques mettent en garde contre les pénuries d’antibiotiques clés utilisés pour traiter le streptocoque A, alors que les cas augmentent et que le nombre de décès d’enfants atteint 15. Une poussée de streptocoques du groupe A, en particulier chez les écoliers, a augmenté la demande d’amoxicilline et de pénicilline, les principaux traitements antibiotiques, au cours de la semaine dernière. Là où les fournitures existent, elles “s’envolent des étagères”, selon les pharmacies, certaines affirmant qu’elles distribuent désormais des médicaments à perte en raison de la flambée des prix de gros. Dans certains cas, les pharmaciens affirment que les prix de gros des médicaments ont grimpé jusqu’à 850 %. Au moins 15 enfants sont morts au Royaume-Uni de cas graves de Strep A cet hiver, selon les agences de santé à travers Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord. Un nouveau décès de suspicion d’infection a été signalé samedi mais n’a pas encore été confirmé. Bien que la plupart des cas de streptocoque A soient bénins et passent souvent inaperçus, ils peuvent également entraîner des maladies et des complications plus graves, telles que la scarlatine. La bactérie peut également pénétrer dans la circulation sanguine et provoquer une maladie appelée streptocoque invasif du groupe A (iSGA). Ces infections graves peuvent être mortelles et seraient à l’origine de la récente vague de décès. Les cas ont augmenté en Grande-Bretagne cette année, l’Agence britannique de sécurité sanitaire signalant 6 602 cas de scarlatine du 12 septembre au 4 décembre, bien au-dessus du 2 538 signalés lors du dernier pic en 2017-2018.

Craintes d’une pénurie nationale

Le gouvernement et les grossistes ont insisté sur le fait que le pays est suffisamment équipé pour faire face à l’épidémie. La semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak a écarté les craintes d’une “pénurie nationale” d’antibiotiques. “Il n’y a pas de pénurie actuelle de médicaments disponibles pour traiter cela et des procédures bien établies sont en place pour garantir que cela reste le cas”, a-t-il déclaré mercredi à la Chambre des communes. Cependant, une lettre aux pharmaciens du NHS England, vu par Sky Newsa reconnu que les pharmacies locales pourraient connaître une “interruption temporaire de l’approvisionnement de certains antibiotiques pertinents en raison d’une demande accrue”. Le Dr Leyla Hannbeck, directrice générale de l’Association of Independent Multiple Pharmacies (AIMP), qui représente les propriétaires de pharmacies à l’échelle nationale, a déclaré à CNBC que la réalité sur le terrain devenait désespérée.

Cela montre juste l’incompétence des responsables. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Dr Leyla Hannbeck PDG, Association des pharmacies multiples indépendantes

“Il est clair qu’il n’y a pas (approvisionnement suffisant), car il ne se rend pas dans les pharmacies”, a-t-elle déclaré. “Et là où il y a des fournitures inégales, elles s’envolent des étagères.” “C’est très préoccupant pour nous, surtout quand nous avons des parents qui viennent dans les pharmacies, et malheureusement ils n’ont pas le stock”, a-t-elle ajouté. Les parents ont été invités à appeler à l’avance les pharmacies pour vérifier la disponibilité des ordonnances après que Hannbeck ait noté des informations faisant état de familles voyageant sur des kilomètres entre les magasins. Elle a déclaré que le gouvernement ne devrait pas être surpris par les pénuries étant donné des pénuries similaires de médicaments pour d’autres épidémies, telles que la variole du singe, plus tôt cette année. “Cela montre simplement l’incompétence des responsables”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Depuis le début de cette année, je discute avec des pharmacies communautaires qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec les chaînes d’approvisionnement en médicaments du Royaume-Uni.” Le département britannique de la santé n’a pas commenté les allégations d’incompétence lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Les pharmacies « payent la note »

Les chaînes d’approvisionnement en médicaments ont été fortement perturbées cette année en raison d’une combinaison de facteurs, notamment l’invasion russe de l’Ukraine, l’inflation, le Covid-19 et le Brexit. Cela a laissé les pharmacies consacrer plus de temps – et d’argent – ​​à l’approvisionnement en médicaments. Dans le cadre du régime tarifaire des médicaments du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, les pharmacies reçoivent une compensation fixe pour les médicaments. Il existe également une liste de concessions de médicaments pour lesquels des prix plus élevés peuvent être payés. Malgré cela, lorsque les prix de gros augmentent, les pharmacies peuvent finir par faire des pertes. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement a averti que, bien que les prix puissent fluctuer, “aucune entreprise ne devrait utiliser cela comme une opportunité d’exploiter le NHS”.

Le streptocoque A – ou streptocoque du groupe A (SGA) – est une infection bactérienne de la gorge ou de la peau, qui survient généralement pendant les mois d’hiver. Images demi-point | moment | Getty Images

Cependant, au cours de la semaine dernière, les prix de gros des solutions liquides d’amoxicilline et de pénicilline – qui offrent une alternative aux comprimés pour enfants et sont particulièrement rares – ont augmenté dans certains endroits d’environ 2 £ à entre 15 et 19 £, selon Hannbeck de l’AIMP. Sigma Pharmaceuticals, grossiste en médicaments basé à Londres aurait fait de la randonnée le prix de sa solution liquide d’amoxicilline de plus de 10 fois à 19 £ jeudi, mais a déclaré plus tard à CNBC que la flambée était due à un “problème informatique”. Martin Sawer, directeur exécutif de la Healthcare Distribution Association, qui représente les grossistes en médicaments, a déclaré que des prix plus élevés “reflétaient directement” l’augmentation des coûts facturés par les fabricants. Il a rejeté les allégations de pénurie d’approvisionnement, soulignant plutôt une “énorme augmentation de la demande”. « À l’heure actuelle, il y a trop de demande de produits et pas assez de produits compétitifs disponibles à l’achat auprès des fabricants », a déclaré Sawer.

Si le gouvernement n’intervient pas rapidement pour protéger les pharmacies, les patients peuvent s’attendre à rencontrer de plus en plus de problèmes pour recevoir leurs médicaments. Janet Morrisson directeur général, comité de négociation des services pharmaceutiques