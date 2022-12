Les prix des aliments des fêtes restent élevés, mais les approvisionnements restent solides – Shaw Local

Les Américains ont hâte de célébrer le plus simple des cadeaux et de se réunir avec leur famille et leurs amis autour de la table pendant la saison des fêtes. C’est aussi souvent un moment de remerciement, car les agriculteurs de l’Illinois marquent la fin d’une autre saison de croissance.

Au cours des dernières années, tous les Américains ont dû pivoter, s’adapter et apprendre alors que nous naviguons dans des eaux inexplorées. En mars 2018, les agriculteurs américains étaient confrontés à la destruction du marché à cause des guerres commerciales en Chine. La saison de plantation du printemps de mai 2019 a rappelé aux agriculteurs du Midwest que Mère Nature était aux commandes lorsque de nombreux acres n’étaient pas plantés. La pandémie qui a commencé en mars 2020 nous a tous obligés à pivoter. Les agriculteurs ont continué à cultiver des aliments pour nourrir nos voisins dans les communautés rurales, urbaines et mondiales.

Les courbes se sont poursuivies en 2022 avec une inflation élevée, l’invasion russe de l’Ukraine et l’incertitude pour une économie déjà fragile. Les agriculteurs se souviennent très bien du rôle que l’inflation a joué dans la crise agricole des années 80. Cette crise est à jamais gravée dans la mémoire des agriculteurs alors que les taux d’intérêt historiquement élevés ont atteint 19 %. De nombreux agriculteurs n’ont pas survécu à la crise. Ceux qui l’ont fait ont passé de nombreuses années à rembourser la dette créée par les taux d’intérêt élevés.

Malgré l’adversité que de nombreuses fermes familiales ont dû affronter au fil des ans, 96 % des fermes de l’Illinois appartiennent toujours à la famille.

Je comprends de première main le rôle que l’inflation a eu à l’intérieur de notre maison et de notre exploitation agricole. L’inflation de 7 à 9 % ces derniers mois prive les consommateurs (et les agriculteurs) de leur pouvoir d’achat. L’inflation des prix alimentaires est encore plus élevée. D’autres facteurs incluent les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine, d’autres pays réduisant leurs exportations pour protéger les approvisionnements alimentaires nationaux.

Lorsque j’ai été interviewé par les médias d’information au cours des quatre dernières années, la question standard est : « Comment cela aura-t-il un impact sur les consommateurs ? » La vérité, c’est que la part d’un agriculteur dans le dollar alimentaire n’est que de 7,4 cents.

Les acheteurs de l’Illinois participant à la 37e enquête annuelle sur les coûts de Thanksgiving de l’American Farm Bureau Federation ont enregistré un prix moyen à l’échelle de l’État de 65,53 $ pour un repas classique de Thanksgiving pour 10 personnes, soit une augmentation de 13 % par rapport à la moyenne de l’État de 58,15 $ l’année précédente. L’inflation générale des prix est une grande partie de l’augmentation du coût du repas.

Il est probable que ces prix élevés se poursuivront pendant les vacances restantes et dans la nouvelle année.

Les prix des aliments reflètent de nombreux facteurs, notamment les coûts de transport, de distribution et de commercialisation des entreprises alimentaires. La hausse des prix du carburant, qui a plus que doublé, et des engrais, qui ont triplé, fait grimper les prix alimentaires. Comme l’a dit le président Kennedy il y a de nombreuses années, « les agriculteurs sont des preneurs de prix et non des décideurs ».

La nourriture que nous cultivons est partagée avec notre famille, nos amis et nos voisins. Les agriculteurs comprennent la douleur que ressentent les consommateurs à la caisse en cette période des Fêtes.

Alors que nous rendons grâce encore cette année pour nos nombreuses bénédictions, sachez que les agriculteurs s’efforceront de fournir des aliments abordables de manière durable pour s’assurer que nos traditions se poursuivent.

• Richard Guebert Jr. est le président de l’Illinois Farm Bureau. Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.