Les prix des aliments canadiens augmenteront à la fin de la panne d’électricité sur les randonnées

TORONTO-

La hausse des prix des épiceries devrait toucher les magasins partout au Canada alors que la période d’interdiction des hausses de prix pendant la période des fêtes touche à sa fin.

L’automne dernier, Loblaw Cos. Ltd. a déclaré qu’elle bloquerait les prix de tous ses produits maison sans nom jusqu’au 31 janvier, tandis que Metro Inc. a déclaré qu’elle maintiendrait les prix de la plupart des produits de marque maison et de marque nationale stables jusqu’en février. 5.

La levée du gel des prix intervient dans un contexte d’indignation croissante des consommateurs face à la flambée des prix des épiceries et à un examen de plus en plus minutieux des bénéfices records des épiciers.

Mais les chaînes d’épicerie ont fait valoir que leurs marges alimentaires étaient restées stables et qu’elles répercutaient simplement la hausse des prix des fournisseurs.

“L’inflation alimentaire s’est poursuivie et le coût de stockage de nos étagères a augmenté, mois après mois”, a déclaré la porte-parole de Loblaw, Catherine Thomas, dans un courriel.

La société, qui exploite plusieurs bannières, dont Zehrs, Provigo et No Frills, “continuera à maintenir la plupart de ces prix inchangés” et le passage à No Name sauvera encore des milliers de familles moyennes cette année, a-t-elle déclaré.

Le chef de Metro a déclaré récemment que la chaîne d’épiceries basée à Montréal avait reçu plus de 27 000 augmentations de prix de la part des fournisseurs en 2022, soit en moyenne plus de 10 % pour les produits d’épicerie secs seuls, soit le triple du taux annuel.

“Nous ne pouvons pas prédire l’inflation future car de nombreuses demandes d’augmentations de prix des fournisseurs continuent d’affluer et les causes profondes indépendantes de notre volonté sont toujours présentes”, a déclaré le PDG de Metro, Eric La Fleche, lors d’un appel avec des analystes.

Pourtant, au moins un épicier d’un autre pays a choisi de prolonger un moratoire sur les hausses de prix.

En Australie, le géant des supermarchés Coles a prolongé son soi-disant gel des prix “abandonné et verrouillé” sur certains produits qui devait se terminer le 31 janvier.

“Ils ont dit que c’était pour aider les Australiens à traverser cette inflation des prix alimentaires”, a déclaré Michael von Massow, professeur d’économie alimentaire à l’Université de Guelph en Ontario.

“Ils ont choisi des articles de base, un peu comme le gel des prix sans nom, mais peut-être un peu plus loin et l’ont prolongé.”

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les prix des aliments au Canada pourraient augmenter au cours des prochains mois à mesure que l’inflation se poursuivra.

Des facteurs tels que la guerre en Ukraine, les inondations en Californie et la force du dollar canadien pourraient tous jouer un rôle, a déclaré Massow.

“Il y a beaucoup de facteurs imprévisibles, mais il y a de la place pour l’optimisme”, a-t-il déclaré.

Alors que les prix des épiceries ont augmenté de 11% d’une année sur l’autre en décembre, Massow a souligné que l’augmentation d’un mois sur l’autre était de 0,3%, soit environ 3,5% sur une base annualisée.

“C’est encore élevé, mais il y a des signes avant-coureurs d’un soulagement”, a-t-il déclaré.

De plus, à mesure que le printemps approche et que la dépendance du Canada à l’égard des fruits et légumes importés diminue, les coûts dans l’allée des produits devraient diminuer, a déclaré Massow.

Quant à la réaction croissante des consommateurs contre les épiciers, il a dit que ce n’était pas surprenant – même si la frustration est déplacée.

“Les épiciers font des profits records et pourtant certaines personnes ont du mal à manger… Je peux comprendre la colère des gens”, a déclaré Massow.

Mais l’augmentation des bénéfices des épiciers est due à une foule de facteurs, notamment les Canadiens qui cuisinent davantage à la maison pour économiser de l’argent et l’augmentation des ventes d’articles non alimentaires avec des marges plus fortes, a-t-il déclaré.

“Tout le monde cherche une réponse simple à ce problème et malheureusement, il n’y en a pas”, a déclaré Massow. « Les épiceries pourraient-elles mieux gérer ces perceptions ? Oui. Ces perceptions sont-elles justes ? Probablement pas.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er février 2023.