Les prix des aéroports sont très élevés et les voyageurs ne peuvent pas y faire grand-chose

Il y a des tweets qui peuvent changer le monde. Ensuite, il y a les tweets qui peuvent changer le prix de la bière à l’aéroport, au moins un peu.

En juillet 2021, un voyageur assoiffé tweeté une image d’un menu de bar d’aéroport, qui, entre autres, comprenait une bière époustouflante à 27,85 $ – Sam Adams Summer Ale Draught, pour être précis – dans le terminal C de LaGuardia. Cela a déclenché une enquête par l’inspecteur général de l’État, qui a révélé que 25 clients se sont vu facturer des montants «totalement indéfendables» de 23 $ à 27 $ pour une bière.

L’Autorité portuaire, l’agence qui supervise les aéroports LaGuardia, JFK et Newark à New York et au New Jersey, a publié un guide de politique de 35 pages pour les fournisseurs en mai 2022 essayant de réprimer les prix des aéroports. En vertu des nouvelles règles, les vendeurs ne sont pas censés facturer plus de 10% des «prix de la rue» – c’est-à-dire ce que vous seriez facturé à un endroit soi-disant comparable en dehors de l’aéroport – et ils sont tenus d’offrir de la nourriture et des prix moins chers. options de boissons dans l’ensemble. Il y a même un site Web qui, entre autres, vous indique où trouver une bouteille d’eau à 2 $ chez JFK.

“Tous les clients de l’aéroport devraient à juste titre s’attendre à ce que les politiques limitant le prix des aliments et des boissons dans les concessions soient suivies et appliquées”, a déclaré Kevin O’Toole, président de l’Autorité portuaire, dans un communiqué à l’époque. “Personne ne devrait avoir à débourser une somme aussi exorbitante pour une bière.”

Saluez tous le tweeter de la bière, je suppose.



Même encore, l’aéroport n’est guère un endroit convivial pour les portefeuilles. Une fois que vous entrez dans les locaux et que vous avez passé la sécurité, vous vous trouvez dans une sorte de zone crépusculaire économique où le coût de tout et de rien augmente. Vous avez essentiellement deux choix : débourser et payer pour cette eau ou ce vin ou ces écouteurs parce que vous avez oublié le vôtre à la maison, ou attendre et espérer que votre vol ne sera pas retardé si vous avez oublié d’apporter une collation. C’est vrai que c’est cher d’opérer dans un aéroport ; il est également vrai que les restaurants, les magasins et les aéroports en général savent qu’ils vous ont un peu coincé et l’utilisent à leur avantage pour gagner de l’argent.

“Ils réalisent qu’ils ont un public captif”, a déclaré Blaise Waguespack, professeur à l’Université aéronautique Embry-Riddle. «Ils essaient d’atteindre ce niveau de prix pour que les gens disent:« Ouais, ce n’est pas comme le centre-ville », mais ils ne se sentent pas arnaqués. Ils essaient de chevaucher une ligne serrée.

C’est une ligne que les vendeurs traversent souvent parce qu’ils savent que suffisamment de passagers vont monter de toute façon.

Ce sera le “prix public”, plus 10 à 15 %

Même s’il se sent souvent comme s’il n’y avait absolument aucune limite au montant que vous pouvez payer pour une tasse de café ou une bouteille de Tylenol à l’aéroport, ce n’est pas le cas.

La plupart des aéroports ont des politiques de prix, et ces politiques sont contenues dans les baux et les demandes de propositions pour les entreprises, a expliqué Andrew Weddig, directeur exécutif de l’Airport Restaurant & Retail Association. “Un contrôle des prix typique en ce moment serait un prix de vente comparable majoré de 10%”, a-t-il déclaré. “Certains aéroports de la pandémie l’avaient augmenté jusqu’à 15% en raison des coûts supplémentaires et de la réduction des volumes de ventes.”

La façon dont les « prix de vente » sont déterminés n’est pas une science exacte et uniforme. Parfois, la marque du magasin existe dans le monde de tous les jours, comme un Starbucks ou un TGI Fridays, ce qui peut rendre le calcul un peu plus facile (bien que les emplacements à comparer puissent devenir compliqués). D’autres fois, la marque n’existe pas en dehors de l’aéroport ou il n’y a pas vraiment de comparables directs, donc les vendeurs éventuels et les aéroports doivent en quelque sorte trouver un accord sur ce qui compte. Selon les règles de l’autorité portuaire, les concessionnaires sont censés être en mesure de justifier ce qu’ils considèrent comme comparable.

Les concessionnaires, naturellement, veulent que les comparables soient chers, c’est là que la frustration et la confusion des consommateurs peuvent entrer en jeu.

Weddig – qui est, bien sûr, favorable aux concessionnaires – a souligné que si vous achetez une boisson dans un dépanneur ou chez Walmart, par exemple, cela ne compte généralement pas comme comparable chez les vendeurs d’aéroport. Le prix public de la bière et du hamburger que vous achetez à l’aéroport peut être basé, par exemple, sur certains restaurants assez sympas du centre de Manhattan ou du centre-ville de Chicago. Ils ne sont pas basés sur McDonald’s ou le bar de plongée local en bas de la rue – même si la qualité de la nourriture de l’aéroport peut être plus proche du bar de plongée local que les voyageurs ne le souhaiteraient.

Le coût relatif de la vente de choses à l’aéroport

Il est très facile d’aller à l’aéroport et d’être incroyablement ennuyé par le prix de tout dans les restaurants et les magasins à l’intérieur, surtout après avoir vu les frais s’accumuler lors de la réservation de votre vol et avoir payé pour vous déplacer plus rapidement dans la ligne TSA ou senti méprisé par ceux qui l’ont fait. Mais pour défendre ces restaurants et ces magasins — et je n’arrive pas à croire que je dis cela —, il est coûteux de fonctionner à l’aéroport.

“Il peut y avoir des considérations d’exploitation et de coût uniques”, a déclaré Waguespack.

Les entreprises doivent payer à l’aéroport, qui appartient généralement à des entités étatiques ou locales, une garantie annuelle minimale – ou MAG – annuellement, qui se traduit plus ou moins par un loyer. Dans de nombreux cas, a ajouté Waguespack, ils doivent également payer un certain pourcentage des ventes sur, par exemple, le vin, la bière ou la nourriture.

“Les passagers aériens sont un bon marché pour être”

Les concessionnaires doivent gérer les coûts et les obstacles auxquels les entreprises normales en dehors des aéroports n’ont pas à faire face, comme l’obtention des autorisations de sécurité et des badges des employés et la livraison et le stockage des stocks. Un restaurant d’aéroport n’a probablement pas autant d’espace de congélation qu’un restaurant ordinaire, et obtenir de la nourriture à mettre dans ce congélateur est plus compliqué. « Si je gère un restaurant dans la rue, dans la communauté, cela [delivery] camion n’a pas à passer la sécurité », a déclaré Waguespack. Vous n’avez pas non plus à payer d’assurance supplémentaire sur ce camion au cas où, tout en conduisant sur le tarmac, il heurterait un avion.

Cela étant dit, il y a évidemment pas mal d’argent à gagner en ouvrant une entreprise à l’aéroport – sinon, personne ne le ferait.

Les aéroports n’aiment pas les espaces morts sans rien dedans. “Ils savent qu’ils doivent vous donner une place pour attendre les avions et tout ça, mais c’est un endroit générateur de revenus dont ils pensent avoir besoin pour générer des revenus”, a déclaré Waguespack. Le « temps d’attente » entre le moment où les gens passent la sécurité et montent à bord de leurs vols est une excellente opportunité de monétisation. Les aéroports disposent également d’une clientèle attractive : des personnes qui ont les moyens de voyager, dont certaines sont en mode vacances « à passer » ou des voyageurs d’affaires heureux de payer un repas sur la carte d’entreprise.

“Les passagers des compagnies aériennes sont un bon marché”, a déclaré Waguespack. “C’est pourquoi les gens sont prêts à aller à l’aéroport, à faire des affaires à l’aéroport, à faire de la publicité à l’aéroport – parce que vous obtenez une bonne clientèle de classe moyenne à supérieure.”

Les aéroports ne sont pas les seuls espaces où vous êtes en quelque sorte pris au piège et à la merci de tout ce qu’une entreprise veut vous facturer. C’est une situation similaire dans les arénas et les parcs à thème, lors d’événements sportifs et de concerts.

Le moyen d’éviter de dépenser beaucoup d’argent à l’aéroport pourrait être simplement de ne pas dépenser d’argent

J’aimerais être le genre de personne qui ne dépense pas d’argent à l’aéroport, mais dans mon esprit, les règles de l’aéroport sont qu’il n’y a pas de règles. Pourtant, les meilleures tactiques pour éviter les dépenses excessives sont simples mais nécessitent de la prévoyance : faire le plein d’eau après la sécurité, préparer des collations, apporter un livre ou télécharger un film. J’oublie généralement de faire tout cela. Certaines façons d’économiser ne nécessitent aucune préparation : s’il y a une connexion Wi-Fi gratuite à l’aéroport, utilisez-la. Si ce n’est pas le cas, demandez-vous si vous pouvez survivre quelques heures sans Internet. (Vous pouvez probablement et serez mieux pour cela; je vais probablement me connecter moyennant des frais.)

“Il n’y a pas grand-chose à éviter pour les voyageurs en avion”

Certains voyageurs qui voyagent fréquemment ou qui ont des liens avec certaines compagnies aériennes peuvent entrer dans leurs salons, qui peuvent offrir des commodités telles que de la nourriture et des boissons gratuites et même des douches. Si vous avez accès au salon, félicitations. Si vous avez un ami qui a accès au salon et qui peut vous accompagner, félicitations également. Vous pouvez parfois payer pour avoir accès au salon pour la journée, selon la compagnie aérienne. American et United facturent 59 $ pour un laissez-passer d’une journée dans leurs salons; Delta n’offre pas cette option. C’est à vous de faire ce calcul pour savoir si cela en vaut la peine. (Combien de temps avez-vous ? Combien dépenserez-vous si vous allez plutôt au bar de l’aéroport ?)

Il n’y a pas grand-chose à éviter pour les voyageurs en avion. Il y a un classique Seinfeld un peu à ce sujet où le comédien Jerry Seinfeld demande: «Pensez-vous que les gens de l’aéroport qui gèrent les magasins ont une idée des prix partout ailleurs dans le monde? Ou pensez-vous simplement qu’ils ont leur propre petit pays et qu’ils peuvent facturer tout ce qu’ils veulent ? » C’est en partie la façon dont fonctionne l’accord de l’aéroport, qu’on le veuille ou non : les voyageurs font partie d’un public captif, ce qui permet aux vendeurs de facturer plus qu’ils ne le feraient autrement pour diverses raisons, et c’est ce qu’ils font. Les autorités aéroportuaires peuvent imposer et imposent certaines limites au montant des frais supplémentaires, mais en fin de compte, tout le monde ici veut faire des profits.

Certains voyageurs regimberont devant le prix de ce martini qu’ils regardaient et s’en iront. D’autres penseront : “Eh, je vais m’offrir un seul.” Et puis, peut-être, sachant qu’ils sont en vacances ou qu’ils ne décollent pas de sitôt ou qu’à l’aéroport il n’y a pas de règles, ils en auront une autre.

