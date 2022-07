Les prix des abonnements Amazon Prime ont augmenté en Europe alors que l’inflation mord

Amazon augmente les prix de son service d’abonnement Prime au Royaume-Uni et dans toute l’Europe alors que le géant du commerce électronique est aux prises avec les effets de la hausse de l’inflation.

Au Royaume-Uni, Amazon devrait augmenter le prix annuel d’un abonnement Prime à 95 £, contre 79 £, ce qui représente un bond de 20 %. Les changements entreront en vigueur le 15 septembre.

La société impose des hausses de prix encore plus fortes sur les marchés européens.

En France, le prix d’un abonnement annuel Prime passe de 49 euros à 69,90 euros, soit une augmentation de 43 %. Les membres Prime allemands peuvent s’attendre à une hausse de 30% de leurs prix Prime annuels à 89,90 euros, contre 69 euros auparavant.

Cette décision fait suite à des hausses de prix similaires annoncées par Amazon aux États-Unis en février, Amazon a annoncé qu’il augmenterait le prix de son abonnement annuel Prime pour les Américains à 139 $ au lieu de 119 $, la première augmentation de ce type de son programme de fidélité à prix réduit aux États-Unis depuis 2018.

Amazon a imputé les hausses de prix à “l’augmentation de l’inflation et des coûts d’exploitation”, ainsi qu’à l’augmentation des dépenses liées à une livraison et à une production de contenu plus rapides pour son service de streaming Prime Video, Reuter signalé. La société devrait publier jeudi ses résultats du deuxième trimestre.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’est attaqué au double défi des coûts élevés et du ralentissement des ventes en ligne. Le trimestre dernier, Amazon a reconnu que le boom pandémique avait rattrapé son retard, le laissant avec trop de travailleurs et trop de capacité d’entrepôt. Selon Le journal de Wall Street.

Amazon a précédemment déclaré qu’il travaillait pour éviter de répercuter les coûts de l’inflation, de la pandémie de Covid-19 et d’autres défis macroéconomiques sur les consommateurs. Face à la hausse des coûts, la société a ajouté en avril une surtaxe carburant et inflation de 5 % aux frais qu’elle facture aux vendeurs qui utilisent ses services d’exécution.

Amazon n’est pas la seule entreprise à augmenter ses prix. Plus tôt ce mois-ci, Disney a augmenté le prix de son service de streaming sportif ESPN +. Et plus tôt cette année, Netflix a augmenté les prix dans plusieurs marchés.

