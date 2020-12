Xiaomi devrait dévoiler ses nouveaux téléphones Mi 11 le lundi 28 décembre et aujourd’hui, une fuite en provenance de Chine a révélé combien coûterait la variante vanille. Selon des sources, les prix commenceront à 4500 CNY ou 687 $ / 565 € et c’est l’option 8/128 Go la moins puissante.

Si nous pouvons faire confiance à cette image divulguée, l’option 8/256 Go du Xiaomi Mi 11 sera de 4800 CNY (735 $ / 600 €), tandis qu’une variante de 12/256 Go sera au prix de 5200 CNY (800 $ / 650 €) ). Les prix sont loin d’être proches du coût du Xiaomi Mi 10 lors de son dévoilement en février 2020, chaque option étant 20% moins chère.

On peut supposer qu’il s’agit du coût du Xiaomi Mi 11 Pro, mais le smartphone Mi 10 Pro 5G était beaucoup plus cher en Chine et nous sommes à peu près sûrs que la société ne reculera pas avec toutes les nouvelles fonctionnalités à venir. .

Cela nous laisse les prix soit des espaces réservés, soit le Mi 11 vanille va vraiment être plus cher que son prédécesseur, plaçant la barre encore plus haut pour la variante Pro.

