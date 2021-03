Les prix de Redmi Note 10, Note 10 Pro ont été divulgués avant le lancement officiel le 4 mars

Les détails de tarification présumés de Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro ont fait surface en ligne, avant leur lancement officiel demain (4 mars). La nouvelle série est également supposée inclure le Redmi Note 10 Pro Max, mais ses détails de prix restent flous pour le moment. La société mère de Redmi, Xiaomi, a taquiné plusieurs fonctionnalités des nouveaux smartphones au cours des derniers jours. La série est confirmée pour emballer le chipset Snapdragon de Qualcomm et un appareil photo de 108 mégapixels, bien qu’il ne devrait figurer que sur le modèle Pro Max.

Selon YouTuber Sistech Banna (via Gadgets 306), la boîte de vente au détail Redmi Note 10 porte un prix de 15999 Rs pour la configuration de stockage 6 Go + 64 Go. Étant donné que le prix écrit sur une boîte de vente au détail est toujours supérieur au prix de vente éventuel, le YouTuber a suggéré que le prix réel pourrait descendre à 13 999 Rs. Le Redmi Note 10 standard peut bénéficier d’une option de stockage de 4 Go + 64 Go qui pourrait être relativement moins chère. D’autre part, le Redmi Note 10 Pro pourrait coûter 279 $ (environ 20 400 Rs) pour le modèle de stockage 6 Go + 64 Go. Une ancienne fuite avait affirmé que le modèle Pro avait également des variantes de stockage de 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go, bien que les détails des prix restent flous. Alors que le Redmi Note 10 Pro Max est prévu pour venir dans deux options de stockage – 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go.

Actuellement, Xiaomi a mis en place un micro-site dédié pour la prochaine série Redmi Note 10. Le site Web révèle que la nouvelle gamme de smartphones comprendra le chipset Qualcomm Snapdragon pour les jeux, la protection Gorilla Glass sur le panneau avant, l’indice IP52 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une sortie audio haute résolution. Le site Web suggère en outre que la série de smartphones « présenterait une construction légère et prendrait en charge une solution de charge rapide. Comme mentionné, l’un des appareils comportera un appareil photo de 108 mégapixels avec un écran de 120 Hz.