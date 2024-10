« Les prix de prévente sont insensés », les fans d’Oasis sont choqués par le prix des billets pour Toronto

S’il vous plaît soyez conscient. Des milliers de faux billets Oasis ont déjà été découverts sur Stubhub et Vivid Seats avant même que la tournée nord-américaine ne soit mise en vente ! @TwicketsUS et @Ticketmaster Fan-to-Fan aux États-Unis et au Canada sont les seuls revendeurs officiels.

Lire le @nivassoc lettre…

-Oasis (@oasis) 3 octobre 2024