Les prix de photographie Life at Sea 2024 : un aperçu rare des hauts et des bas de la vie en mer | Environnement

La vie des marins est rarement documentée, car le travail en mer peut, par sa nature même, être une existence solitaire et isolante. Le concours de photographie des marins, organisé par ITF Seafarers’ Trustoffre un aperçu d’un monde largement invisible ; le dur labeur, la camaraderie, l’énormité des structures qui constituent les lieux de travail et même la beauté occasionnelle du travail sur les navires. Le concours annuel, qui a débuté pendant la pandémie, suit les problèmes constants auxquels sont confrontés les marins et capture les moments clés et leur impact unique sur ceux qui travaillent en mer. Cette année, le rédacteur en chef de Seascape, Joe Plimmer, faisait partie du jury et a rassemblé certaines de ses photos préférées