Les prix de l’or dépassent des sommets historiques, certains réclamant 2 500 $

La Fed a commencé son flux régulier de hausses de taux en mars 2022 , alors que l’inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans. En moins de deux ans, elle a fait grimper les coûts d’emprunt entre 5,25 % et 5,5 %.

Certains analystes sont particulièrement optimistes sur l’or et ont appelé à un objectif de 2 500 dollars d’ici la fin de l’année prochaine, soit plus de 26 % de plus que les niveaux actuels.

« Mon objectif est de 2 500 dollars d’ici la fin de 2024… Cela est en grande partie lié au fait que les forces de récession pourraient s’installer plus tard cette année et prendre de l’ampleur en 2024 », a déclaré David Neuhauser, fondateur de Livermore Partners. « 2024, c’est quand je vois l’or éclater et atteindre de nouveaux sommets et au-delà. »

Neuhauser a déclaré qu’il s’attend à ce que la stagflation persiste dans l’économie mondiale au cours des prochaines années, l’inflation tombant entre 3% et 5%.