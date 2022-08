Les prix de l’immobilier s’affaiblissent mais sont toujours beaucoup plus élevés qu’il y a un an: S&P Case Shiller

Les prix des maisons en juin étaient supérieurs de 18 % à ceux du même mois l’an dernier, selon les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.

C’est un rythme plus faible qu’en mai de cette année, qui a affiché un gain annuel de 19,9 %. Le composite de 10 villes a augmenté de 17,4 %, contre 19,1 % le mois précédent. Le composite de 20 villes était plus élevé de 18,6 % d’une année sur l’autre, contre 20,5 % en mai.

Parmi les 20 villes, Tampa, Miami et Dallas ont connu le rythme le plus élevé d’une année sur l’autre en juin, avec des augmentations de 35 %, 33 % et 28,2 %, respectivement. Une seule des 20 villes a signalé des augmentations de prix plus élevées au cours de l’année se terminant en juin 2022 par rapport à l’année se terminant en mai 2022.

“Il est important de garder à l’esprit que la décélération et le déclin sont deux choses totalement différentes, et que les prix continuent d’augmenter à un rythme soutenu”, a écrit Craig Lazzara, directeur général de S&P Dow Jones Indices dans un communiqué. “Les taux de croissance de juin pour les trois composites sont égaux ou supérieurs au 95e centile de l’expérience historique. Pour les six premiers mois de 2022, en fait, le National Composite est en hausse de 10,6%.”

Au cours des 35 dernières années, seules quatre années complètes ont connu des augmentations aussi importantes, a-t-il ajouté.

Un autre rapport publié la semaine dernière a montré que les prix des maisons avaient diminué de 0,77 % de juin à juillet. Il s’agissait de la première baisse mensuelle en près de trois ans, selon Black Knight, une société de logiciels, de données et d’analyse hypothécaires.

Bien que la baisse puisse sembler faible, il s’agit de la plus forte baisse des prix sur un mois depuis janvier 2011. Il s’agit également de la deuxième pire performance de juillet remontant à 1991, derrière la baisse de 0,9 % en juillet 2010, pendant la Grande Récession.

Les prix des maisons fléchissent en raison de la hausse des taux hypothécaires, ce qui rend encore plus un marché du logement déjà cher. Les ventes de maisons neuves et existantes chutent depuis plusieurs mois, ce qui a conduit certains économistes à parler de récession immobilière.

“Nous avons noté précédemment que le financement hypothécaire est devenu plus cher à mesure que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, un processus qui s’est poursuivi lors de la collecte de nos données de juin. Alors que l’environnement macroéconomique continue d’être difficile, les prix des maisons pourraient bien continuer à ralentir, ” dit Lazzara.