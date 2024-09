Les prix de l’immobilier ont augmenté en août, mais les taux d’intérêt ont baissé

En août, le pays a constaté une augmentation du nombre de logements disponibles, les annonces sont restées plus longtemps sur le marché et les taux d’intérêt ont baissé.

Avec 35,8 % de maisons en vente en plus par rapport à la même période l’année dernière, Le mois d’août a marqué le 10e mois consécutif de croissance des stocks de logements à travers le paysLe nombre total de logements invendus, y compris ceux qui sont sous contrat, a également augmenté de 20,9 % par rapport à l’année précédente.

Les taux d’intérêt hypothécaires ont également baissé début août aux pourcentages les plus bas que le marché ait connus depuis juillet 2023. Cela survient après que la Réserve fédérale a annoncé qu’une baisse des taux d’intérêt était possible en septembre.

Voici les performances du marché immobilier du nord du New Jersey en août, selon les données de Realtor.com.

Dans quelle mesure le parc immobilier du nord du New Jersey a-t-il changé ?

Sur les 21 comtés du New Jersey, huit d’entre eux ont enregistré plus d’annonces par rapport à août 2023, et quatre comtés ont enregistré plus de nouvelles annonces par rapport à juillet.

Dans le nord du New Jersey, le comté de Bergen a été le seul à voir le nombre de nouvelles inscriptions augmenter par rapport à la même période l’année dernière. Avec 732 nouvelles inscriptions, le comté a enregistré une augmentation de 7,96 % par rapport à août 2023. Sinon, tous les autres comtés du nord du New Jersey ont vu le nombre de nouvelles inscriptions diminuer par rapport à l’année dernière :

Passaic : 268 (-2,19 %)

Morris : 368 (-6,12 %)

Essex : 352 (-20,36 %)

Sussex : 192 (-14,29 %)

Hudson : 360 (-7,69 %)

Par rapport au mois de juillet, tous les comtés du nord du New Jersey ont enregistré une diminution des nouvelles inscriptions :

Bergen: -17,19%

Passaic : -19,76 %

Morris : -33,09 %

Essex : -21,78 %

Sussex : -11,11%

Hudson : -13,88 %

Combien de temps les maisons du nord du New Jersey restent-elles sur le marché ?

Par rapport à août 2023, les annonces actives sont restées plus longtemps sur le marché dans 15 comtés du New Jersey. Et par rapport au mois dernier, 17 comtés ont vu leurs annonces actives rester sur le marché plus longtemps.

Dans le nord du New Jersey, les comtés d’Essex, de Sussex et d’Hudson ont vu leurs maisons rester sur le marché plus longtemps en août qu’à la même période l’année dernière, tandis que les comtés de Bergen, Passaic et Morris ont vu leurs maisons rester sur le marché moins longtemps.

Et par rapport au mois dernier, les six comtés du nord du New Jersey ont vu leurs maisons rester sur le marché pendant une période plus longue en août.

Bergen : 4,92 %

Passaic : 3,33 %

Morris : 24,14 %

Essex : 18,18 %

Sussex : 6,67 %

Hudson : 2,27 %

Qu’en est-il du prix médian des maisons dans le nord du New Jersey ?

Dix-huit des 21 comtés du New Jersey ont enregistré une augmentation des prix médians des annonces à partir d’août 2023. Et par rapport à juillet 2024, seuls six comtés ont enregistré une augmentation des prix médians des annonces, tandis que quatre comtés sont restés les mêmes.

Pour le nord du New Jersey, les prix médians des annonces ont augmenté dans les six comtés par rapport à la même période l’année dernière :

Bergen : 799 000 $ (2,27 %)

Passaic : 525 000 $ (7,48 %)

Morris : 699 000 $ (1,93 %)

Essex : 580 000 $ (13,84 %)

Sussex : 435 000 $ (11,61 %)

Hudson : 661 500 $ (6,69 %)

Et par rapport au mois dernier, l’Essex a été le seul comté à voir une baisse des prix médians des annonces immobilières en août (-3,17 %). Les prix médians des annonces immobilières à Bergen et Morris sont restés les mêmes, tandis que tous les autres comtés du nord du New Jersey ont connu des augmentations.

Voici la situation des 21 comtés du New Jersey en août :

Maddie McGay est la journaliste immobilière de NorthJersey.com et The Record, qui couvre tout ce qui mérite d'être célébré dans la vie dans le nord du New Jersey.

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Immobilier dans le New Jersey : les prix des maisons ont augmenté en août, mais les taux d’intérêt ont baissé