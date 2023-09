Les prix de l’immobilier chutent à leur rythme le plus rapide depuis 14 ans ; L’économie britannique a atteint ses niveaux d’avant la pandémie en 2021, selon de nouvelles données – Business Live

Vous pouvez voir l’effet de ce changement sur ce graphique, avec la ligne bleue plus claire qui dépasse juste la barre des 100 qui dénote la production du quatrième trimestre 2019, le dernier avant la pandémie :

Les révisions à la hausse de la croissance annuelle du PIB en volume en 2020 et 2021 signifient que le PIB est désormais estimé à 0,6 % au-dessus des niveaux pré-pandémie de coronavirus (COVID-19) au quatrième trimestre (octobre à décembre) 2021 ; auparavant, ce chiffre était estimé à 1,2 % de moins.

L’ONS a révisé à la hausse la croissance du PIB en 2021 de 0,9 point de pourcentage, à 8,5%, après une baisse de 5,8% (non révisée) en 2020, dans une mise à jour publiée vendredi. Ça disait:

L’économie britannique a retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie au quatrième trimestre 2021, plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, a déclaré l’Office des statistiques nationales (ONS) après d’importantes révisions des données du PIB.

Les évènements clés

il y a 3 mois 08h54 HAE Larry Elliott

Chaque nuage a une lueur d’espoir, disent-ils, et il y a eu des nouvelles plus encourageantes pour Jeremy Hunt pour compenser les sombres nouvelles d’aujourd’hui sur l’industrie manufacturière et les prix de l’immobilier.

Chaque année, les spécialistes des chiffres de l’Office for National Statistics examinent les données et révisent les performances de croissance du Royaume-Uni depuis 1997. La grande nouvelle de cette année est que l’économie s’est remise beaucoup plus rapidement des confinements liés au Covid-19 qu’on ne le pensait auparavant.

Jusqu’à présent, l’ONS pensait que le niveau du produit intérieur brut (PIB) était inférieur de 1,1 % à son niveau d’avant la pandémie à la fin de 2021. Il affirme désormais qu’il est supérieur de 0,6 %.

Cela n’a l’air pas grand-chose, mais cela signifie que, loin d’être à la traîne du G7, la reprise du Royaume-Uni – jusque-là – était la troisième plus rapide après les États-Unis et le Canada.