Les prix de l’immobilier aux États-Unis battent des records malgré les indicateurs de récession – rapport — RT World News

L’indice national des prix de l’immobilier a atteint un nouveau sommet historique alors même que les taux d’intérêt et l’inflation continuent de monter en flèche.

Les prix de l’immobilier aux États-Unis ont atteint des niveaux records en juillet malgré un climat économique inquiétant et des taux d’intérêt élevés, selon l’indice des prix de l’immobilier S&P CoreLogic Case-Schiller, a rapporté mardi la société mère S&P Dow Jones Indices.

L’indice National Home Price NSA du groupe a augmenté de 1 % sur un an en juillet, tandis que son indice composite des 10 villes, qui suit les principales zones métropolitaines, a augmenté de 0,9 %. L’indice composite des 20 villes a augmenté de 0,1 %, 19 des villes ayant signalé des gains et 18 d’entre elles affichant une accélération de ces augmentations par rapport à juin.

Les trois indices étaient en hausse par rapport à une croissance négative ou nulle annoncée le mois précédent.

Les prix ont le plus augmenté à Chicago, Cleveland et New York, malgré l’exode continu de la population de ces centres urbains. Chicago a connu une énorme augmentation des prix de 4,4 % par rapport à juillet dernier malgré la perte de 100 000 personnes rien qu’en 2022, tandis que Cleveland, qui n’a perdu qu’environ 3 800 personnes en 2022, a enregistré une hausse de 4 %.















La ville de New York a connu la troisième plus forte hausse des prix, soit 3,8 %, malgré une hémorragie de plus de 468 200 personnes – 5,3 % de sa population – depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Les coûts du logement ont le plus diminué à Las Vegas (en baisse de 7,2 %) et à Phoenix (en baisse de 6,6 %), deux centres de population situés dans une région qui connaît depuis des années des pénuries d’eau de plus en plus graves en raison du surdéveloppement.

Le dernier rapport de l’Agence fédérale de financement du logement a montré une augmentation encore plus forte des prix des logements en juillet, en hausse de 4,4 % par rapport à juillet 2022. La semaine dernière, l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) a signalé que les prix étaient en hausse dans les quatre régions du pays malgré une baisse marquée des ventes, qui ont chuté de 15,3% en août par rapport à août 2022.

L’économiste en chef du NAR et d’autres analystes ont tenté d’expliquer la hausse continue des prix face à la flambée des taux d’intérêt et aux indicateurs effrayants de récession comme le résultat de la faiblesse des stocks, arguant que les familles qui ont déjà des prêts hypothécaires sont réticentes à vendre leurs maisons sur le marché actuel. parce que leurs taux bloqués à partir du moment où ils ont acheté leur maison sont bien inférieurs aux taux d’intérêt actuels.

Les prix des logements continueront d’augmenter, sauf «faiblesse économique générale» ou de nouvelles hausses des taux hypothécaires, a expliqué Craig Lazzara, directeur général de S&P DJI, dans le rapport de la société, décrivant ces perspectives comme «optimiste.»

Le président Joe Biden a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une récession sous son mandat, insistant sur le fait que le marché du travail est solide, même si les économistes ont reconnu que l’inflation croît encore plus rapidement que prévu.