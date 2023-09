Les prix de l’immobilier augmentent en juillet, mais pourraient être sur le point de se calmer

Après avoir augmenté régulièrement depuis janvier, les prix de l’immobilier pourraient à nouveau baisser.

La dernière lecture des prix de l’immobilier montre qu’ils ont atteint un nouveau sommet historique en juillet, en hausse de 2,3 % par rapport au même mois de l’année dernière, selon Black Knight. Il s’agit d’un gain annuel plus important que le 1 % environ enregistré en juin, et la comparaison annuelle d’août sera probablement encore plus importante car les prix ont commencé à chuter fortement en août dernier.

Mais les prix ont faibli de mois en mois, selon Black Knight. Même s’ils continuent de progresser, ce qui est habituellement le cas à cette période de l’année, les gains sont tombés en dessous de leur moyenne sur 25 ans. Ceci après avoir largement dépassé leurs moyennes historiques de février à juin. C’est le signe qu’un ralentissement des prix pourrait être à nouveau en cours.

« En plus du ralentissement des gains mensuels en dessous des moyennes à long terme, les données sur les taux de blocage et les transactions de vente de Black Knight indiquent également une baisse des prix d’achat moyens et du prix désaisonnalisé au pied carré parmi les ventes récentes », a déclaré Andy Walden, vice-président de la recherche d’entreprise chez Chevalier noir. « Tous ces facteurs combinés soulignent la nécessité de se concentrer sur les mouvements désaisonnalisés d’un mois à l’autre plutôt que de se fier simplement au taux de croissance annuel traditionnel des prix des logements. »

Derrière le refroidissement : les taux hypothécaires. Ils ont fortement augmenté l’été et l’automne derniers, entraînant une baisse des prix. Ils ont ensuite baissé pendant une grande partie de l’hiver et une partie du printemps, ce qui a entraîné une nouvelle hausse des prix de l’immobilier. Les taux sont désormais repassés au-dessus de 7 %, atteignant en août leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

À cela s’ajoute une augmentation des nouvelles inscriptions de juillet à août, ce qui est atypique pour cette période de l’année. Certains vendeurs tentent peut-être de tirer profit de ces prix historiquement élevés. Cependant, les stocks actifs sont environ 48 % inférieurs aux niveaux observés de 2017 à 2019.

« Même si la hausse des nouvelles inscriptions est une bonne nouvelle pour les acheteurs de maisons, les stocks restent constamment faibles, même avec des taux hypothécaires record qui freinent la demande », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com.

Une baisse des prix apporterait un certain soulagement aux acheteurs, mais cela est assez improbable.

La hausse des prix de l’immobilier depuis le début de la pandémie de Covid, combinée à des taux hypothécaires beaucoup plus élevés, a réduit à néant l’accessibilité financière.

Il faut désormais environ 38 % du revenu médian d’un ménage pour effectuer le paiement mensuel de l’achat d’une maison au prix médian, selon Black Knight. Cela fait de l’accession à la propriété le moins abordable depuis 1984.