Les prix de l’immobilier au Royaume-Uni vont chuter jusqu’à 10% cette année, selon le PDG de Lloyds Bank

LONDRES – Les prix de l’immobilier au Royaume-Uni chuteront jusqu’à 10% cette année, car la hausse des taux hypothécaires et la crise plus large du coût de la vie freinent l’achat d’une maison, Banque Lloyds Le PDG Charlie Nunn a déclaré mardi à CNBC.

“Notre scénario de base pour 2023 est que nous aurons une récession – une légère récession – un PIB d’environ -0,1% cette année, un chômage qui reste élevé et c’est davantage à cause des contraintes du côté de l’offre, des taux d’intérêt d’environ 4% et une reprise à venir en 2023 », a déclaré Nunn en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

“L’autre défi sur lequel beaucoup de nos clients se concentrent est le prix de l’immobilier et nous voyons les prix de l’immobilier baisser d’environ 8 à 10% cette année.”

L’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR) prévoit que les ménages britanniques feront face à leur plus forte baisse de niveau de vie jamais enregistrée. En tant que chef du plus grand groupe de services financiers de détail et commerciaux au Royaume-Uni, Nunn a révélé que Lloyds voyait un “conte de deux histoires”.

“Tout d’abord, il y a un groupe relativement petit mais vraiment important de clients avec des hypothèques et aussi sans qui vont avoir du mal à joindre les deux bouts dans le coût de la vie. C’est environ 1% des clients que nous pouvons voir au Royaume-Uni et nous vraiment besoin de se concentrer sur leur soutien », a-t-il déclaré.

“Nous constatons qu’un ensemble beaucoup plus large de clients doivent adapter leurs dépenses et s’adapter à la fois à la hausse du coût de la vie et à la hausse des dépenses hypothécaires, mais il existe toujours une réelle résilience dans les entreprises, les ménages et les particuliers aux niveaux de revenu plus élevés dans le Royaume-Uni et les fortes dépenses que nous constatons.”