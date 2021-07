Les prix de l’immobilier à Manhattan ont atteint un niveau record au deuxième trimestre, alors que les acheteurs sont revenus dans la ville et ont stimulé la demande pour les appartements les plus grands et les plus chers, selon de nouveaux rapports.

Le prix de revente médian des appartements à Manhattan a atteint 999 000 $ au deuxième trimestre, le plus élevé jamais enregistré, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel. Les prix de vente moyens ont augmenté de 12 % au cours du trimestre, dépassant 1,9 million de dollars.

Les hausses de prix et la diminution des stocks suggèrent que le rebond immobilier de Manhattan continue de s’accélérer, alors que de plus en plus de familles cherchent à acheter des appartements plus grands et que les acheteurs cherchent à profiter des prix plus bas et des taux hypothécaires bas.

« C’est un signe de la frénésie et de l’intensité du marché », a déclaré Jonathan Miller, PDG de la société d’évaluation immobilière Miller Samuel. « Il rebondit beaucoup plus rapidement que la plupart des participants ne l’avaient prévu. »

Il y a eu 3 417 ventes au deuxième trimestre – un gain de 150% par rapport à l’année dernière, lorsque de nombreux résidents de New York quittaient la ville pendant la pandémie, et les restrictions de Covid ont empêché les appartements d’être montrés pendant une grande partie du trimestre. Cependant, le rythme était également robuste par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Il s’agit du deuxième trimestre le plus solide depuis 2007, selon Miller Samuel. Les guerres d’enchères étaient à leur plus haut rythme en deux ans et demi.

La frénésie d’achat a conduit à moins d’appartements sur le marché. Le stock d’inscription a chuté de 27% par rapport à il y a un an, et l’offre de maisons à vendre – à 6,9 mois – est désormais inférieure à la moyenne historique d’environ huit à neuf mois, a déclaré Miller.

La croissance la plus forte se situe au sommet du marché, littéralement. Il y a eu plus de 220 penthouses vendus à Manhattan jusqu’à présent cette année, le plus fort jamais enregistré, selon Corcoran Market Research. Cela marque une augmentation de 35% par rapport aux 164 contacts penthouse signés pour la même période en 2019, avant la pandémie.

« Alors que la ville continue de rouvrir, les penthouses se sont avérés avoir la formule parfaite d’une superficie généreuse en pieds carrés et d’un espace extérieur privé, ainsi que de toutes les commodités de luxe que l’on ne peut trouver que dans un immeuble à service complet », a déclaré Pamela Liebman, présidente et PDG de Corcoran. « Pour les particuliers fortunés, la perspective de s’installer dans un » manoir dans le ciel « n’a jamais été aussi irrésistible. »

La force du marché haut de gamme – au-dessus de 5 millions de dollars – marque un revirement spectaculaire par rapport à avant la pandémie. Une offre excédentaire d’appartements haut de gamme et de vendeurs peu disposés à baisser les prix a entraîné un ralentissement de la fourchette de prix avant 2020, tandis que l’extrémité inférieure, entre 1 et 2 millions de dollars, était solide. Maintenant, les courtiers disent que le haut du marché est à l’origine d’une grande partie de la croissance, car les riches sont devenus encore plus riches pendant la pandémie grâce à la hausse des marchés boursiers et à une politique monétaire accommodante.

Le prix de vente médian des appartements de trois et quatre chambres a augmenté de deux chiffres au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.

Pourtant, le stock d’appartements de luxe reste élevé – à 13 mois, selon Miller Samuel. Et comme de nombreux nouveaux immeubles de développement ne répertorient pas officiellement toutes leurs unités vides, par crainte de sursaturer le marché, le nombre réel est bien plus élevé, a déclaré Miller.

« Vous devez rendre compte de la ‘gestion des stocks' », a-t-il déclaré.

La force du marché des penthouses a également modifié l’économie des nouveaux développements. Historiquement, les promoteurs ont vendu le penthouse après la vente de la plupart ou de tous les autres appartements d’un immeuble. Tenir les penthouses pour la fin les rendait spéciaux et créait un sentiment de rareté pour amener les acheteurs à payer plus. Maintenant, comme les riches sont prêts à payer pour plus d’espace et de fonctionnalités extérieures, les développeurs vendent des penthouses plus tôt, parfois même lors des premières ventes.

« Les développeurs obtiennent maintenant ce qu’ils considèrent comme un prix équitable pour les penthouses, alors ils ne les détiennent plus », a déclaré Miller.