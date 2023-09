Les prix de l’huile d’olive grimpent de plus de 100 %, entraînant des vols d’huile de cuisson

Bouteilles d’huile d’olive et d’huile de tournesol dans un supermarché Mercadona SA à Barcelone, Espagne.

L’Espagne, premier producteur et exportateur mondial d’huile d’olive, est frappée par une intense sécheresse depuis des mois. Le pays vient également d’enregistrer son troisième été le plus chaud avec une température estivale moyenne de 1,3°C supérieure à la normale, selon l’agence météorologique nationale AEMET.

Les prix mondiaux de l’huile d’olive ont bondi à 8 900 dollars la tonne en septembre, sous l’effet du « temps extrêmement sec » en Méditerranée, selon un récent rapport. rapport du Département de l’Agriculture des États-Unis . Déjà, le prix moyen en août était 130 % plus élevé que l’année précédente et ne montrait « aucun signe de ralentissement », a déclaré l’USDA.

Les prix de l’huile d’olive ont atteint de nouveaux records alors que de graves sécheresses dans les principaux pays producteurs réduisent les approvisionnements et augmentent les vols d’huile de cuisson.

analyste en oléagineux et huiles végétales chez Mintec

Selon les données de la société d’information sur le marché des matières premières Mintec, la production espagnole d’huile d’olive au cours de la dernière saison a chuté à environ 610 000 tonnes, soit une baisse de plus de 50 % par rapport aux 1,3 à 1,5 millions de tonnes habituelles.

« Les inquiétudes concernant la réduction de la production dans d’autres grands pays européens producteurs d’huile d’olive, notamment l’Italie et la Grèce, où règnent des conditions de sécheresse, ajoutent à la complexité de la situation », a déclaré à CNBC Kyle Holland, analyste des graines oléagineuses et des huiles végétales de Mintec.

La Grèce et l’Italie sont les deuxième et troisième producteurs d’huile d’olive, selon le Conseil oléicole internationalune organisation intergouvernementale composée de membres qui représentent plus de 98% de la production mondiale d’olives.