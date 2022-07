Les prix de l’essence vont-ils continuer à baisser ?

Les conducteurs l’ont vu à la pompe, et les responsables de l’administration Biden l’ont vanté à plusieurs reprises ces derniers jours : les prix de l’essence baissent, et ce depuis des semaines.

Bien que la baisse des prix soit un répit bienvenu pour les Américains dont les budgets ont été mis à rude épreuve par des coûts plus élevés pour presque tout, il est raisonnable de se demander : cela va-t-il durer ?

Selon l’American Automobile Association, les prix de l’essence étaient en moyenne de 4,41 $ le gallon à travers le pays au 22 juillet, en baisse par rapport au sommet de plus de 5 $ le gallon du mois dernier. Bien que les prix de l’essence aient chuté pendant plus de 30 jours d’affilée, la moyenne nationale est toujours nettement plus élevée qu’il y a un an, lorsque les prix étaient en moyenne de 3,16 $ le gallon, selon les données de l’AAA. Les prix du diesel sont également en moyenne de 5,46 $ le gallon au 22 juillet, contre 5,81 $ il y a un mois.

La hausse des prix de l’essence a été l’un des principaux moteurs de l’inflation. Un rapport du gouvernement publié la semaine dernière a montré qu’une augmentation des prix de l’énergie a alimenté une forte hausse de l’inflation en juin, lorsque l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,1 % par rapport à l’année précédente, un nouveau sommet en quatre décennies. Les prix du gaz ont grimpé en flèche après que la demande de pétrole a rebondi après les creux pandémiques et que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix du pétrole.

Plusieurs facteurs ont fait baisser les prix de l’essence, notamment une baisse des prix du pétrole alors que les craintes de récession grandissent et un impact plus faible que prévu des sanctions occidentales contre la Russie. L’offre s’est également améliorée par rapport à la demande, qui a légèrement baissé ces dernières semaines et reste à des niveaux inférieurs à ceux d’il y a un an, selon les données de l’US Energy Information Administration.

Les responsables de l’administration Biden n’ont pas tardé à qualifier la baisse des prix de succès et ont prédit que les prix continueraient de baisser, bien qu’ils notent que des risques subsistent. Jared Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré que la baisse des prix de détail de l’essence n’était “pas un coup dur quotidien”.

“Nous pensons qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que davantage de stations-service baissent leurs prix en réponse à la baisse des coûts des intrants et donc, à moins de perturbations imprévues du marché, à voir les prix moyens tomber en dessous de 4 dollars le gallon dans plus d’endroits dans les semaines à venir”, a déclaré Bernstein lors d’un White Point de presse de la Chambre lundi. Il a également souligné les mesures prises par l’administration pour faire face à la hausse des coûts, telles que la libération de millions de barils de la réserve stratégique de pétrole du pays.

Amos Hochstein, conseiller principal du département d’État pour la sécurité énergétique, a également déclaré sur CBS Affronter la Nation dimanche qu’il s’attendait à ce que les prix nationaux moyens du gaz continuent de baisser plus près de 4 $ le gallon.

Mais les prix de l’énergie sont très volatils, ce qui rend difficile toute prévision. Les analystes de l’énergie et les économistes disent qu’il est probablement trop tôt pour dire si les prix continueront de baisser dans les mois à venir, et il y a des raisons de croire que le ralentissement pourrait ne pas durer.

“Il est utile que les prix baissent, mais je ne ferais pas encore de tour de victoire”, a déclaré Abhi Rajendran, directeur de la recherche chez Energy Intelligence.

Voici quatre facteurs qui pourraient influer sur les prix de l’essence au cours des prochains mois.

1) Ce que les gens (en particulier les investisseurs) pensent de l’économie dans son ensemble

L’une des principales raisons pour lesquelles les prix du pétrole ont chuté est que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus d’une éventuelle récession aux États-Unis et d’un ralentissement économique mondial.

L’anticipation de la demande future est un moteur clé des prix du pétrole, a déclaré Christopher Knittel, professeur d’économie de l’énergie au MIT. Les craintes de récession ont entraîné un effondrement du marché du pétrole brut, entraînant une baisse des prix de détail de l’essence.

L’un des principaux facteurs à surveiller est la vigueur de l’économie américaine. Les craintes d’une récession ont augmenté alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter agressivement les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. En rendant les emprunts plus chers, la banque centrale espère freiner la demande des consommateurs pour les biens et services, ce qui devrait favoriser la baisse des prix.

Mais la Fed risque d’aller trop loin avec ses mesures politiques, déclenchant potentiellement une récession alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que la croissance économique ralentit.

“Si les marchés pensent qu’il y aura une récession l’année prochaine, cela commence à faire bouger les prix du pétrole aujourd’hui, même si la demande chutera l’année prochaine”, a déclaré Knittel.

Les investisseurs surveilleront des indicateurs comme le rapport sur le produit intérieur brut de la semaine prochaine, qui montrera si l’économie américaine s’est contractée ou élargie au deuxième trimestre, a déclaré Omair Sharif, fondateur de la société de recherche Inflation Insights. (Deux trimestres de baisse de la croissance du PIB sont une règle empirique courante pour déterminer quand les États-Unis sont en récession, bien qu’il existe des facteurs de complication.) Ils surveilleront également les changements dans les dépenses de consommation, a déclaré Sharif. Si les dépenses montrent des signes de diminution plus que prévu, cela pourrait aggraver les craintes de récession et entraîner une baisse des prix de l’essence.

Les investisseurs surveilleront également la réunion politique de la Fed la semaine prochaine, a déclaré Sharif, lorsque les responsables de la banque centrale devraient annoncer une nouvelle augmentation des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage. Les investisseurs prêteront une attention particulière aux commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur l’agressivité des hausses de taux d’intérêt de la banque centrale dans les mois à venir. Si des hausses de taux plus importantes sont prévues, cela pourrait aggraver les craintes d’une récession à Wall Street.

“Vous vendez probablement du pétrole et d’autres matières premières”, a déclaré Sharif, “ce qui pourrait faire baisser les prix de l’essence”.

2) L’effet des sanctions sur le pétrole russe

Jusqu’à présent, les sanctions contre le pétrole russe ont eu moins d’impact sur l’offre mondiale que prévu initialement, puisque la Russie a pu exporter du pétrole à prix réduit vers des pays comme la Chine et l’Inde. Pourtant, les sanctions européennes pourraient encore peser sur l’approvisionnement mondial déjà tendu en pétrole dans les mois à venir.

En décembre, l’Union européenne interdira totalement les livraisons maritimes russes de pétrole brut, et en février, l’UE interdira les expéditions de produits pétroliers raffinés en provenance de Russie. D’ici la fin de l’année, l’embargo s’appliquera à 90 % des importations de pétrole russe du bloc. Une interdiction d’assurance sur les navires transportant du pétrole russe sera également introduite progressivement, ce qui rendra plus difficile pour la Russie l’exportation de produits pétroliers dans le monde.

Les prix du pétrole pourraient augmenter en raison de ce durcissement des sanctions, a déclaré Kevin Book, directeur général de ClearView Energy Partners. “Vous pourriez commencer à voir une course pour se procurer des barils si les gens pensent que cela va peut-être être un véritable moyen de dissuasion pour l’approvisionnement mondial”, a déclaré Book.

3) La météo sur la côte du golfe

Le National Weather Service a prédit que la saison des ouragans de cette année serait plus active que d’habitude. Jusqu’à présent, il a produit trois tempêtes tropicales nommées, moins que l’an dernier. Mais il est encore tôt, et à tout moment, un ouragan le long de la côte du Golfe pourrait assommer une raffinerie, les usines de traitement qui transforment le pétrole en produits pétroliers comme l’essence et le diesel.

Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique au Oil Price Information Service, a prédit que les prix du gaz continueraient de baisser tout au long du week-end, mais a déclaré que tout signe de tempête se formant le long de la côte du Golfe pourrait menacer les raffineries et compromettre cette tendance.

Cela pourrait être “dévastateur pour l’approvisionnement” et potentiellement faire grimper les prix du carburant au-dessus du pic de 5 $ le gallon du mois dernier, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que ce soit une grande tendance à la baisse qui va persister”, a déclaré Kloza. “Je pense que nous pourrions avoir un autre acte.”

4) La demande de gaz aux États-Unis

Les gens conduisent plus en été, alors Rajendran, le directeur d’Energy Intelligence, a déclaré qu’il était plus probable que les prix augmentent plutôt que de baisser d’ici la fête du Travail. Il a ajouté qu’il était également possible que la baisse des prix de l’essence augmente la demande, ce qui pourrait à nouveau faire grimper les prix.

Bien que certaines régions du pays voient déjà les prix du gaz tomber en dessous de 4 $ le gallon, Rajendran a prédit que le prix national moyen du gaz dériverait probablement à plus de 4,50 $ avant de diminuer et d’atteindre 4 $ le gallon ou moins d’ici la fin de l’année, car la demande s’apaise.

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, a déclaré que les prix nationaux du gaz pourraient tomber en dessous de 4 dollars le gallon à la mi-août si la demande de gaz n’augmente pas, si le pays évite un ouragan majeur et si l’économie continue de montrer des signes de refroidissement. . Mais De Haan a déclaré que les coûts pourraient à nouveau grimper si le pays obtenait des données économiques meilleures que prévu dans les semaines à venir, provoquant une reprise. Et les consommateurs qui espèrent voir à nouveau les prix de l’essence se situer en moyenne entre 2,75 $ et 3,25 $ le gallon pourraient attendre un certain temps, a-t-il déclaré.

“Les Américains ont vu cinq semaines consécutives de baisse des prix de l’essence, mais cela ne signifie pas que nous sommes encore au clair”, a déclaré De Haan. “Je ne pense pas que nous reviendrons à ce que la plupart des Américains considèrent comme normal pour les prix de l’essence tant qu’il n’y aura pas une sorte de résolution entre la Russie et l’Ukraine.”