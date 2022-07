Les prix de l’essence, un important facteur d’inflation, sont en forte baisse

La baisse a été particulièrement forte au Texas, en Ohio, en Illinois et en Californie, tous des États économiquement importants, où les prix ont chuté de 16 cents ou plus au cours de la semaine dernière.

Le président Biden n’a pas tardé à annoncer la baisse des prix de l’essence, car leur hausse a été un aléa politique pour lui.

« Au cours des 30 derniers jours, le prix moyen de l’essence a chuté de 40 cents le gallon », il a dit sur Twitter. “C’est un répit pour les familles américaines.” Notant que les prix du pétrole avaient baissé plus rapidement que les prix des carburants, il a exhorté les compagnies pétrolières transmettre leur épargne aux consommateurs.

Les prix de l’essence sont particulièrement importants pour les familles à faible revenu, qui parcourent généralement de plus longues distances pour se rendre au travail et possèdent des véhicules plus anciens et moins efficaces. Mais les prix à la pompe encadrent également plus largement la perception de l’inflation par les consommateurs, car ils observent chaque jour les hauts et les bas aux coins des rues.