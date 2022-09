Les prix de l’essence remontent vers 2 $ dans l’intérieur de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Les stations-service de Vernon, Lake Country et Revelstoke marquent le carburant ordinaire à 199,9

Les prix de l’essence remontent vers la barre des 2 $ dans l’Okanagan et le Shuswap.

Lundi, plusieurs stations-service de Vernon et de Lake Country ont affiché l’essence ordinaire à 199,9 le litre, mais les conducteurs peuvent toujours trouver une offre moins chère de 1,76,9 le litre au Super Save sur la 32e rue à Vernon.

Au sud, le prix du gaz ordinaire à Princeton grimpe jusqu’à 189,9, tandis qu’à Penticton, les prix du gaz varient de 179,9 à 184,9.

Kelowna et Salmon Arm semblent avoir le meilleur prix sur l’essence ordinaire allant de 165,9 à 179,9.

Ailleurs le long de l’autoroute 1, Revelstoke constate un écart entre les prix à diverses pompes, certaines stations marquant le prix du carburant ordinaire entre 167,9 et 199,9.

Dans le Lower Mainland, les prix de l’essence ont déjà dépassé la barre des 2 $, les conducteurs rapportant du carburant ordinaire à 216,9 à Vancouver, un léger bond par rapport à il y a une semaine, lorsque les prix restaient inférieurs à 2 $.

