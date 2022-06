Les prix de l’essence punissent les préposés aux services de soutien à la personne et nuisent aux soins à domicile

Partout dans le monde, des douleurs ressenties à la pompe, le 21 juin

Les membres les plus vulnérables de notre communauté sont laissés pour compte, tout cela grâce à la hausse exponentielle du prix de l’essence.

Des milliers de personnes à travers la province, des personnes âgées à celles qui luttent contre la maladie, dépendent chaque jour des soins à domicile. Pour assurer la santé et la sécurité de ces citoyens, des milliers de préposés aux services de soutien à la personne (PSSP), des travailleurs qui sont entrés sur le terrain en raison de leur désir d’aider les personnes dans le besoin, conduisent leurs propres véhicules vers et depuis les domiciles de ces clients.

Le prix de l’essence dépassant la barre des 2 $ le litre, il devient de plus en plus difficile pour ces travailleurs de faire le plein et d’accomplir leurs tâches.

Les préposés aux soins à domicile sont déjà les travailleurs les moins bien rémunérés du secteur de la santé. Les bas salaires associés à des taux de remboursement du kilométrage qui ne couvrent pas la hausse du coût de l’essence entraînent un exode de travailleurs qualifiés de ce secteur.

Chaque jour où un préposé aux soins à domicile doit choisir entre faire le plein d’essence ou payer la nourriture, le loyer et les produits de première nécessité est un autre jour plus proche du moment où les résidents de la région de Durham se retrouveront sans ces services de soins de santé essentiels.

Ces héros de la santé qui travaillent dur en ont déjà assez enduré. Le prix exorbitant à la pompe alimente une crise à grande échelle que les employeurs du secteur de la santé et les responsables gouvernementaux ne peuvent plus se permettre d’ignorer. Sans leur soutien, l’industrie des soins à domicile s’effondrera sous le poids de coûts de carburant déraisonnables.

