Les prix de l’essence pourraient avoir atteint un sommet estival et pourraient descendre en dessous de 4 $

Les prix de l’essence ont peut-être atteint un sommet pendant l’été et se dirigent maintenant vers 4 $ le gallon, mais tous les paris sont ouverts s’il y a un ouragan ou une autre perturbation qui fait grimper les prix du pétrole beaucoup plus haut ou qui comprime l’approvisionnement en carburant.

La moyenne nationale pour l’essence sans plomb était de 4,467 $ le gallon mercredi; les prix ont régulièrement diminué à partir d’un sommet de 5,01 $ à l’échelle nationale le 14 juin, selon AAA. Données hebdomadaires sur la demande d’essence de l’Energy Information Administrationou EIA, suggère que les conducteurs ont réduit leur consommation d’essence et que les approvisionnements serrés s’améliorent.

“J’ai parlé à trois grandes chaînes de détaillants. … Ils ont tous dit que la demande au cours des trois dernières semaines était en baisse de 5% ou 6% par rapport aux mêmes semaines l’année dernière”, a déclaré Tom Kloza, responsable de la recherche énergétique mondiale chez OPIS.

“Le prix le plus courant dans le pays commence par une poignée ‘3’, 3,99 $”, a-t-il déclaré. C’est le prix que certaines grandes chaînes facturent dans les régions où les prix de l’essence sont plus bas, et les analystes disent qu’il y a un attrait psychologique pour l’essence à moins de 4 $.

Les prix varient considérablement à travers les États-Unis, les conducteurs en Géorgie, par exemple, payant un prix relativement bas de 3,98 $ le gallon, tandis que les Californiens paient 5,84 $ pour le sans plomb, selon AAA.

De toute évidence, les prix élevés ont affecté la demande des conducteurs, mais il peut également y avoir d’autres facteurs à l’œuvre, selon les analystes.

“Je pense que c’est une combinaison de Covid et de la poursuite du travail à domicile”, a déclaré Kloza. Les inquiétudes concernant une récession ont également maintenu un plafond sur les prix du pétrole. Mais Kloza met en garde, les prix de l’essence pourraient remonter à 5 $ plus tard cette année sur un certain nombre de facteurs.

D’une part, l’Europe devrait cesser d’utiliser le pétrole russe d’ici la fin de l’année, et les analystes craignent que cela n’exerce une pression à la hausse sur les prix du brut et du carburant.

“S’il n’y a pas d’incidents, de problèmes avec les raffineries en termes de pannes ou d’ouragans, alors oui”, les prix de l’essence vont baisser, a déclaré Kloza. “Les stocks de pétrole brut ont environ 152 millions de barils de retard par rapport à l’année dernière. Vous pourriez voir les prix du brut décoller, ou peut-être pas. Je ne considère pas cela comme une côte claire, mais vous aurez beaucoup de gens qui le feront.”

Jamais depuis les années 1970 les consommateurs n’ont été martelés par la hausse des prix de l’énergie alors que les prix des autres biens et services ont fortement augmenté. L’inflation énergétique s’explique près de la moitié de la hausse de 9,1 % de l’indice des prix à la consommation de juin.

“Avec ces prix plus élevés dans tous les domaines, les gens sont touchés à gauche, à droite et au centre. La conduite discrétionnaire vient d’être déposée pour l’instant”, a déclaré John Kilduff, partenaire d’Again Capital.

Les prix du pétrole sont un facteur important dans les prix de l’essence, et le brut a remonté récemment après que le brut West Texas Intermediate soit tombé dans les 90 dollars le baril ce mois-ci. Les contrats à terme sur le WTI étaient à 103,45 $ le baril mercredi après-midi, en baisse d’environ 0,7 %, selon le rapport hebdomadaire de la baisse de la demande d’essence.

Selon l’EIA, la demande d’essence était de 8,5 millions de barils par jour la semaine dernière, contre 8,1 millions de barils la semaine précédente. Pendant ce temps, la moyenne sur quatre semaines était de 8,7 millions de barils par jour, contre 9,3 millions de barils un an plus tôt. Kilduff a déclaré qu’avant Covid, la demande aurait été de 9,5 millions de barils par jour ou plus à cette période de l’année.

Les analystes ont d’abord remis en question le rapport montrant une demande aussi faible pendant la semaine du Jour de l’Indépendance et l’ont attribué à d’éventuelles difficultés de collecte de données pendant la période des vacances.

“Cela baisse deux semaines de suite. Cela commence à ressembler à une tendance fiable”, a déclaré Kilduff.

Patrick DeHaan, responsable de l’analyse du pétrole chez Gas Buddy, note que les stocks d’essence ont également rebondi. Selon l’EIA, les stocks d’essence ont augmenté de 3,5 millions de barils la semaine dernière pour atteindre un total de 228,4 millions de barils.

“Nous sommes encore un peu plus serrés en matière d’approvisionnement que je ne le souhaiterais pour la saison des ouragans, mais nous avons vu les stocks d’essence se constituer maintenant quatre des cinq dernières semaines”, a déclaré DeHaan. Il a déclaré que cela devrait faire baisser les contrats à terme sur l’essence RBOB, qui représentent le prix prévu de l’essence dans le port de New York.

Les contrats à terme RBOB étaient en baisse de 0,7 % mercredi après-midi, se négociant à environ 3,28 $ le gallon.

“Je pense toujours que c’est une possibilité que nous obtenions 3,99 $ à l’échelle nationale [by mid-August]”, a déclaré DeHaan. “Il peut certainement être déraillé par des fermetures imprévues, des données économiques meilleures que prévu et des ouragans.”

DeHaan a déclaré que l’inquiétude était qu’un violent ouragan frappe la production de la côte du Golfe et les centres de raffinage du Texas et de la Louisiane. Les raffineries ont fonctionné à pleine capacité, bien que l’utilisation ait chuté à 93,7 % la semaine dernière, en baisse de 1,2 point de pourcentage.

DeHaan a déclaré que la baisse de la demande pourrait être en quelque sorte une anomalie, et il a émis l’hypothèse qu’elle pourrait être causée par les stations-service qui retardent les commandes, attendant des prix encore plus bas.

“Je pense que la fête du Travail pourrait finir par être les vacances d’été les moins chères à la pompe”, a déclaré DeHaan. “Nous pouvons avoir des attentes sur ce qui apparaît dans les données économiques, mais nous n’avons aucune attente sur ce qui se passe dans l’Atlantique ou les tropiques. Le joker cette année est la saison des ouragans. … Si nous obtenons un Harvey ou un Ida qui ferme baisse de la production de pétrole et de gaz, nous pourrions revenir à des niveaux records. Nous ne sommes pas en sécurité.

Fin mai, JPMorgan a prédit que l’essence pourrait atteindre 6,20 $ le gallon d’ici la fin de l’été.