Les prix de l’essence influent sur les projets de voyage des Canadiens

Une majorité de Canadiens qui ont l’intention de voyager cet été affirment que les prix élevés de l’essence affectent ces escapades prévues, selon deux sondages récents.

Un sondage de CAA South Central Ontario indique que la hausse du prix du carburant oblige de nombreuses personnes à ajuster leurs trajets routiers.

Soixante-seize pour cent des répondants ont déclaré avoir un voyage en voiture prévu dans la province de l’Ontario, 26 pour cent prévoient de conduire hors de la province et 23 pour cent se rendent aux États-Unis.

Parmi ceux qui planifient un voyage en voiture, 64 % ont déclaré que les prix de l’essence affecteraient probablement leurs projets, soit en limitant le nombre de trajets qu’ils effectuent, en parcourant des distances plus courtes ou en ajustant leurs budgets.

Les résultats comprennent 1 697 réponses interrogées du 27 mai au 5 juin par le biais du comité des affaires des membres de la CAA dans le centre-sud de l’Ontario.

« Nous vous recommandons de planifier des itinéraires à l’avance et de les partager avec quelqu’un, d’apporter une carte de secours à votre GPS et de vérifier la météo à l’avance », a déclaré Kaitlynn Furse, directrice des communications d’entreprise pour CAA South Central Ontario, dans un déclaration.

« Nous recommandons une conduite quotidienne maximale de 800 kilomètres par jour avec des pauses de 15 minutes toutes les deux heures pour vous assurer d’être bien reposé avant de prendre le volant. »

Un autre sondage de la société de récompenses d’achat Rakuten a révélé que 71 % des Canadiens interrogés ont déclaré que l’inflation aurait une incidence sur leurs projets de voyage.

Une grande partie des personnes interrogées optent pour des vols américains moins chers, 45 % d’entre elles déclarant avoir décidé de prendre l’avion pour les États-Unis plutôt que de payer pour des voyages aériens plus chers au Canada.

Même avec des prix de l’essence record, 73 % ont déclaré qu’ils conduiraient toujours vers au moins une de leurs destinations prévues cet été. Parmi ceux-ci, 23 % envisagent de louer un véhicule.

Bien que 36 % des Canadiens disent planifier des « séjours », ce qui double les niveaux d’avant la pandémie, 65 % insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas de « vraies » vacances à moins qu’ils ne voyagent quelque part.

Le sondage de Rakuten Canada, réalisé en ligne par Ignite Lab en mai, a inclus 1 000 répondants canadiens, avec des résultats précis à trois points de pourcentage près 19 fois sur 20.

« C’EST JUSTE SUR LA SURVIE À CE POINT »

Après plus de deux ans difficiles de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de santé publique connexes, dont la plupart ont depuis été levées, un certain nombre de personnes ont écrit à CTVNews.ca pour dire qu’elles avaient prévu des voyages en voiture pour aller camper ou voir la famille après une longue période de séparation.

Maintenant, certains annulent complètement ces voyages ou choisissent de rester plus près de chez eux.

Les réponses ont été envoyées par courriel à CTVNews.ca et n’ont pas toutes été vérifiées de façon indépendante.

« Mon mari et moi avons été invités à un mariage en Ontario. Nous sommes de la Saskatchewan, donc avec les prix comme ils sont, nous ne pourrons peut-être pas faire le voyage », a déclaré Whitney Ducharme.

« Avec tout le reste qui augmente, c’est juste une question de survie à ce stade, et nous avons tous les deux des emplois bien rémunérés. »

Pamela Farber a déclaré à CTVNews.ca qu’elle et son petit ami sont originaires de Kingston, en Ontario, « où le coût de la vie devient rapidement hors de portée et les prix de l’essence montent en flèche ».

Ils avaient initialement prévu un voyage de camping dans plusieurs parcs provinciaux autour du lac Supérieur en juillet, mais ont dû annuler en raison du prix de l’essence, qui à lui seul leur aurait coûté plus de 1 000 $.

« Même en économisant 400 $ d’essence par mois en prenant le bus pour se rendre au travail, cela reste trop cher. Au lieu de cela, nous avons réservé des campings à Bon Echo, à proximité. [Provincial Park] seulement pour que la récente tempête détruise également la majeure partie de ce parc », a déclaré Farber. « Il semble que nous puissions camper dans l’arrière-cour pour les vacances d’été cette année.

Karen Grace a déclaré qu’elle n’avait pas annulé un road trip prévu en Nouvelle-Écosse cet été, mais qu’elle était « rongée par la culpabilité du coût du voyage » car son mari a eu un travail limité au cours des deux dernières années, ils ont dû rembourser la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) et la « hausse des coûts de tout ».

« Nous devons assister à un mariage familial, ma belle-mère est passée de la vie indépendante aux soins de longue durée et plus de deux ans sans famille nous ont fait assumer le coût du voyage », a déclaré Grace.

Jordana Winegust, 31 ans, de Vaughan, en Ontario, a déclaré qu’elle et sa famille adorent faire de courts trajets en voiture le dimanche pour se « réinitialiser mentalement ».

Mais à cause du prix de l’essence, elle et son mari ne choisissent plus qu’un dimanche par mois pour un grand voyage en voiture. Et avec un mariage familial cet été dans le New Jersey, Winegust a déclaré qu’elle budgétise sa consommation d’essence pour juillet.

« Après notre retour, je ne nous vois pas conduire beaucoup plus ce mois-là », a-t-elle déclaré.

« J’ai de la chance que nous ayons une voiture et que nous ayons suffisamment de coussin dans nos revenus pour dépenser de l’essence. Je ne peux pas imaginer ce que c’est pour ceux qui doivent choisir entre mettre de l’essence dans leur voiture pour se rendre au travail , et acheter des produits d’épicerie pour mettre de la nourriture sur la table. »

John Blois a déclaré à CTVNews.ca qu’il en coûte presque le double pour faire le plein de son véhicule.

Puisqu’il touche un revenu fixe, il a dit qu’il avait dû annuler ses voyages d’été et qu’il ne pourrait pas voir sa mère au Cap-Breton, en N.-É.

« Il faut faire quelque chose, nous sommes fondamentalement coincés dans nos maisons à cause de ces prix du carburant », a déclaré Blois.