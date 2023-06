Les prix de l’essence et du diesel vont-ils baisser ? Indice du ministre de l’Union et mise en garde

Le gouvernement central a laissé entendre aujourd’hui que les prix de l’essence et du diesel pourraient être réduits au cours du prochain trimestre si la situation internationale reste stable.

Dans une interview exclusive avec NDTV, le ministre de l’Union Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, a déclaré que 80 à 85 % du pétrole brut utilisé dans le pays est importé. « Nos sociétés de commercialisation du pétrole ont été de bonnes entreprises citoyennes et ont subi des pertes pendant longtemps. Leur situation s’améliore maintenant », a déclaré le ministre.

Lorsqu’on lui a fait remarquer que les entreprises faisaient maintenant des profits et que les gens espéraient une baisse du prix de l’essence et des prix, M. Puri a dit en hindi : « Si la situation internationale reste stable, alors je suis d’accord avec vous. Alors il y a un possibilité de baisser les prix au fur et à mesure, au cours du prochain trimestre. »

Le ministre a été informé que les gens demandent que si les prix de l’essence peuvent être réduits, pourquoi ne peut-il y avoir une réduction des prix de l’essence et du diesel. A cela, il a dit : « C’est une question légitime mais la réponse dépend de la situation internationale. Le Premier ministre Narendra Modi prendra une décision qui profitera à la fois au consommateur et à l’économie ».

M. Puri a souligné que les prix du carburant n’avaient pas augmenté en Inde depuis un an alors que le pays importait 5 millions de barils par jour, et que les prix du gaz étaient également maîtrisés.

« Le Premier ministre Modi a pris certaines décisions au bon moment, ce qui a aidé les prix. Les droits d’accise ont été réduits en novembre 2021 et mai 2022, ce qui a entraîné une baisse des prix de l’essence et du diesel de Rs 6 et Rs 13 », a déclaré M. Puri.

Les prix de l’essence et du diesel à Delhi sont de Rs 96,72 et Rs 89,62, respectivement, aujourd’hui.