Les prix de l’essence en baisse partout au Canada, probablement pour quelques semaines

Toronto –

Les conducteurs qui espèrent de l’essence moins chère peuvent faire le plein après que le prix à la pompe à travers le Canada a chuté jeudi à une moyenne de 143 cents le litre.

Un directeur principal des affaires publiques de CAA National a déclaré que la moyenne nationale du prix du gaz avait chuté d’environ 30 cents depuis le mois dernier, mais que le prix n’était pas tombé aussi bas que la moyenne de 136,5 cents enregistrée le 9 décembre 2021.

Kristine D’Arbelles a déclaré que les prix du gaz sont déterminés par un certain nombre de facteurs, notamment la saisonnalité, les conflits géopolitiques, l’offre et la demande et les changements météorologiques.

Elle a déclaré que les prix de l’essence devraient rester relativement bas au cours des deux prochaines semaines, alors qu’ils pourraient remonter en raison d’une demande plus élevée à l’approche de Noël.

“Nous nous dirigeons en fait vers les vacances, nous pourrions donc voir une légère augmentation de la demande et si nous constatons une augmentation de la demande, nous avons tendance à voir une augmentation des prix”, a-t-elle déclaré.

“Si nous constatons une augmentation, ce sera dans les prochaines semaines et ce sera très faible.”

D’Arbelles a déclaré que les conducteurs devraient profiter de la baisse des prix car ils pourraient voir les prix remonter bientôt.

“Ce genre d’accalmie des prix de l’essence va être de courte durée. Ça va durer peut-être quelques semaines”, a-t-elle déclaré.

“Bon moment pour faire le plein, c’est sûr.”

Selon l’outil de suivi des prix de l’essence de la CAA, les prix dans tout l’Ontario sont en moyenne d’environ 140 cents de moins que 142 mercredi et 173 il y a un mois.

Au Québec, les prix sont en baisse à 151 contre environ 154 la veille et 183 il y a un mois.

En Saskatchewan, les prix ont légèrement baissé à 146 cents, tandis qu’au Manitoba, les prix ont baissé d’un peu moins d’un cent à 152 cents.

Les prix de l’essence en Colombie-Britannique ont légèrement baissé à 158 cents jeudi, contre 160 cents la veille et 191 il y a un mois.

L’Alberta était la seule province où le suivi des prix de l’essence de la CAA a montré une augmentation du prix à la pompe, les prix ayant grimpé à 133 cents jeudi contre 132 cents mercredi.

Le gouvernement de l’Alberta a récemment introduit un allégement temporaire de la taxe sur l’essence en suspendant la perception de la taxe provinciale sur l’essence et le diesel entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année prochaine.

Le 1er octobre, la province a annoncé qu’elle réintroduirait une taxe de 4,5 cents le litre, encore loin des 13 cents habituels.

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il avait l’intention de déposer un projet de loi qui maintiendrait l’allégement fiscal qui réduisait les prix de l’essence de 5,7 cents le litre jusqu’à la fin de 2023. La réduction est entrée en vigueur le 1er juillet et devait initialement expirer le 1er décembre. 31.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 décembre 2022.