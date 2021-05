Les prix de l’essence du Memorial Day sont les plus élevés depuis 7 ans et pourraient rester élevés

Les prix de l’essence devraient être les plus élevés pour un week-end du Memorial Day en sept ans, et les prix pourraient rester élevés tout l’été, alors que les Américains prennent la route dans une frénésie de conduite après une pandémie de coronavirus.

Le prix moyen actuel d’un gallon d’essence sans plomb de 3,04 $ le gallon, 16 cents de plus qu’il y a un mois et 1,08 $ le gallon de plus que l’an dernier, selon AAA. La fédération des clubs automobiles s’attend à ce que 37 millions d’Américains voyagent ce week-end, une augmentation de 60% par rapport à l’année dernière, alors que l’économie était toujours fermée.

Les prix du gaz ont bondi plus tôt ce mois-ci, en particulier dans le sud-est, après que le pipeline Colonial a été mis hors service pendant six jours après une attaque de ransomware. Dans certains États du Sud, l’essence a bondi de plus de 20 cents le gallon alors que les conducteurs paniqués remplissaient leurs réservoirs et que les pénuries fermaient les stations.

La demande d’essence la semaine dernière a atteint 9,5 millions de barils par jour, le plus haut depuis le 13 mars 2020, juste au moment où l’économie a commencé à se fermer, selon la dernière Données de l’Energy Information Administration.

« Il y a une partie de moi qui a l’impression que le marché a un potentiel de surchauffe cet été, simplement parce que les gens sont coincés ici », a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy. De Haan s’attend à plus de vacances en voiture car les voyages internationaux sont encore difficiles. « Tout le monde veut sortir. S’il y a un problème dans le système cet été, ça va être difficile de faire le plein. »

De Haan a déclaré que le fait que les prix grimpent cet été est plus préoccupant si des pannes de raffinerie ou des ouragans perturbent le flux de produits bruts ou raffinés. « Habituellement, lorsque les prix augmentent de 50 cents, les gens disent qu’ils resteront simplement chez eux, mais pas cette année, avec la demande refoulée. S’il y a des problèmes dans le système, cela pourrait devenir moche », a-t-il déclaré.

AAA a averti que certaines stations du sud-est pourraient continuer à subir des tensions d’approvisionnement pendant le week-end de trois jours du Memorial Day, mais les chauffeurs devraient toujours pouvoir faire le plein. Les stations situées dans les zones de voyage populaires, comme les plages, les montagnes ou les parcs nationaux, pourraient être confrontées à un approvisionnement limité.

De Haan a déclaré qu’une enquête de GasBuddy a montré que 53% des Américains ont déclaré que les prix de l’essence ne sont pas pertinents pour eux, et 57% s’attendent à faire au moins un voyage sur la route, contre 31%. « Je pense qu’il est possible que nous ayons des week-ends à succès qui battent des records. C’est juste parce que les Américains sont coincés chez eux », a-t-il déclaré.

Les prix de l’essence pourraient varier d’un minimum de 2,75 $ le gallon de sans plomb à 3,25 $ le gallon pendant l’été, a-t-il déclaré. De Haan et d’autres experts affirment que la moyenne nationale de l’essence pourrait continuer à baisser à mesure que les prix baissent dans les zones touchées par la panne du pipeline. Le Colonial Pipeline achemine de l’essence du Texas, à travers le sud et le nord jusqu’au New Jersey.

Les prix de l’essence culminent généralement au début de la saison de conduite estivale, mais les experts disent qu’il est possible qu’il n’y ait pas de pointe avant le 4 juillet.

« Je pense que nous verrons un évanouissement en juin », a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique chez OPIS. Mais il a dit qu’il s’attend à ce que les prix de l’essence restent autour de 3 $ le gallon. Kloza a déclaré qu’il y avait déjà une pression sur le système en raison d’une pénurie de chauffeurs de camions-citernes qui pourrait rendre les livraisons d’essence plus difficiles dans les zones éloignées des terminaux de stockage.

« Je pense que ça va être très grumeleux », a-t-il dit, notant que la demande pourrait grimper quelques jours à un sommet de 10 millions de barils par jour.

Kloza s’attend à ce que les prix baissent d’ici les vacances du 4 juillet, mais tout problème pourrait les faire monter. Il a déclaré que la capacité de raffinage devrait être suffisante, sauf en cas de pannes ou de tempêtes imprévues qui les mettent hors ligne. Cela pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement.

Kloza ne s’attend pas à ce que les prix atteignent les 3,50 $ le gallon qui étaient courants en 2008 et entre 2011 et 2014. Ces prix de détail sont survenus alors que le Brent a augmenté bien au-dessus de 100 $ le baril et que les prévisions haussières prévoient que le Brent pourrait atteindre seulement 80 $ cet été, il ajouta.

John Kilduff, associé fondateur de Again Capital, s’attend à ce que la hausse des prix du pétrole puisse maintenir la pression sur les prix du carburant cet été. Il projette que le brut West Texas Intermediate, qui se situe à environ 66 dollars le baril, atteindra 70 à 75 dollars le baril cet été. Le Brent pourrait atteindre 75 $ à 80 $ le baril. Il est maintenant à 68,66 $ le baril.

Il a déclaré qu’il n’était pas clair si l’OPEP remettrait des barils sur le marché, en maintenant les approvisionnements serrés à mesure que la demande augmentera. « Cet été va être un été difficile à la pompe pour les consommateurs », a déclaré Kilduff.