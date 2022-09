Les prix de l’essence devraient continuer de baisser après la fête du Travail et certains États pourraient voir moins de 3 $

Un chauffeur de bus fait le plein dans une station-service de Brooklyn le 11 août 2022 à New York.

Les prix de l’essence devraient poursuivre leur baisse de plus de deux mois au cours du week-end de vacances de trois jours, car les Américains conduisent moins et continuent d’économiser du carburant.

La côte américaine du golfe abrite une quantité importante de capacité de raffinage américaine.

“J’espère que nous pourrons atteindre 3,49 $ entre Halloween et Thanksgiving”, a déclaré DeHaan. Il a ajouté qu’il y a une chance extérieure que la moyenne nationale atteigne aussi bas que 3,29 $, s’il n’y a pas d’ouragan majeur sur la côte du Golfe ou d’autres pannes de raffinerie.

Il prévient que le déclin pourrait ralentir temporairement et même augmenter dans certaines régions, comme la Californie et le Midwest. Les prix ont augmenté vendredi sur le marché au comptant dans ces régions.

Il a dit qu’une des raisons pourrait être que la raffinerie de Whiting, Indiana de BP dans l’Indiana était en panne pendant une semaine. BP a annoncé une raffinerie de 435 000 barils par jour revenait juste à la normale vendredi. La raffinerie traite 435 000 barils par jour.

“Je pense toujours que nous pourrions voir certains États tomber sous les 3 dollars, principalement l’Oklahoma, au Texas, d’ici la fin de l’année, sinon plus tôt”, a-t-il déclaré.

Les États les moins chers pour l’essence se trouvent dans le Sud. Vendredi, les conducteurs payaient en moyenne 3,30 dollars le gallon de sans plomb dans l’Arkansas et 3,32 dollars dans le Mississippi, selon AAA. Certains États continuent de voir des prix beaucoup plus élevés, comme la Californie, où la moyenne est de 5,24 $ le gallon, et le Nevada à 4,83 $.

“Les consommateurs ont été incroyablement chanceux. Toutes les pires craintes ne se sont pas concrétisées”, a déclaré John Kilduff, partenaire d’Again Capital.

“Cela remet beaucoup d’argent dans les poches des gens”, a-t-il ajouté. “Cela soulage les gens et soulage l’économie. C’est comme une énorme réduction d’impôt pour les consommateurs.”