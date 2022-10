Les prix de l’essence devraient chuter de plus de 30 cents du jour au lendemain dans certaines parties de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Les stations-service du Grand Vancouver et du Grand Victoria devraient connaître une baisse de prix historique dans la nuit de mercredi (12 octobre), alors que les raffineries de la côte ouest se remettent en marche.

Actuellement assis à 2,30 $ le litre, les analystes pétroliers disent que le prix à la pompe dans les régions les plus chères de la Colombie-Britannique chutera de plus de 30 cents d’ici jeudi. Paul Pasco, consultant principal de la plate-forme d’analyse de carburant Kalibrate, a déclaré à Black Press Media que les choses tomberaient à 1,97 $ le litre, tandis que le site de prévision des prix GasWizard prévoit une baisse encore plus importante à 1,93 $ le litre.

À partir de là, les choses pourraient tomber encore plus loin. Pasco a déclaré qu’il ne serait pas surpris si les prix de l’essence autour de Vancouver et de Victoria baissent de cinq à dix cents supplémentaires au cours de la fin de semaine.

Le changement sera un immense soulagement pour les conducteurs des régions, qui paient des prix historiquement élevés depuis des semaines en raison d’un nombre anormal de fermetures de raffineries. Pasco a déclaré que la plupart de ces raffineries, fermées pour cause de maintenance ou d’incidents imprévus tels que des incendies de forêt, fonctionnent à nouveau.

Il a ajouté qu’il y a un risque que les prix augmentent de cinq à dix cents à la mi-novembre, mais qu’ils devraient rester sous ou près de la barre des 2 $ le litre jusqu’à Noël. Au début de l’année, cependant, Pasco a prédit que les prix recommenceraient à augmenter.

