Les prix de l’essence dans la région métropolitaine de Vancouver ont atteint un niveau record de 2,339 $ le litre – Kelowna Capital News

Après avoir grimpé d’environ 40 cents en moins d’une semaine, les prix de l’essence dans la région métropolitaine de Vancouver sont maintenant au plus haut jamais atteint.

Le prix du carburant ordinaire dans de nombreuses stations-service de la région lundi matin (26 septembre) était de 2,339 $ le litre. C’est près d’un dollar le litre plus cher que dans les autres grandes villes canadiennes.

Selon le site Web de prévision et de suivi des prix Gas Wizard, Calgary et Toronto se situent à 1,49 $ le litre, tandis que Halifax est à 1,53 $ et Montréal à 1,65 $.

Les prix de la région métropolitaine de Vancouver sont également de loin les plus élevés de la Colombie-Britannique. Le Grand Victoria devrait atteindre 2,34 $ le litre, mais les prix restent autour de 2,10 $ à 2,15 $ lundi matin.

À Kamloops, Gas Wizard indique que les prix à la pompe sont d’environ 1,78 $, avec des choses encore moins chères à Kelowna à environ 1,70 $.

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, a déclaré dans un article de blog lundi que les prix du gaz varient énormément en Amérique du Nord en raison des perturbations des raffineries dues aux incendies et à la maintenance. Il a ajouté que la tempête tropicale Ian pourrait également affecter les choses.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Prix ​​​​de l’essenceMetro Vancouver