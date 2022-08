Les prix de l’essence baissent – Voici pourquoi cela se produit et si cela peut continuer

La moyenne nationale pour un gallon d’essence a chuté au cours des 58 dernières sessions consécutives, selon AAA, et est maintenant de 3,99 $ le gallon. La chute de juin, lorsque les prix ont dépassé les 5 dollars, a été rapide.

Les prix du gaz sont inférieurs à 4 dollars pour la première fois depuis mars, mais le marché reste précaire et les experts ont déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si la baisse se maintiendrait.

Mais la principale raison de la chute est la baisse des prix du pétrole. Le brut est le facteur le plus important qui influe sur les prix du gaz, représentant plus de 50 % de ce que nous payons à la pompe.

Sur le marché des matières premières, il y a un dicton commun selon lequel “le remède aux prix élevés, ce sont les prix élevés”. Et cela s’est avéré vrai. En d’autres termes, des prix élevés font baisser la demande, ce qui fait baisser les prix.

Le brut West Texas Intermediate, la référence pétrolière américaine, a dépassé les 130 dollars le baril en mars après que la Russie a envahi l’Ukraine, faisant vaciller les marchés mondiaux de l’énergie. C’était la première fois que le WTI s’échangeait à ce niveau depuis 2008.

Mais depuis lors, les prix du pétrole ont reculé, les prix de l’essence emboîtant le pas.

Le WTI s’échangeait à 93,51 $ le baril jeudi, bien loin des 130 $ il y a quelques mois à peine. Ces dernières semaines, les craintes croissantes de récession ont fait chuter les prix. Le pétrole est vulnérable à toute faiblesse perçue des conditions économiques mondiales, car les ralentissements entraînent généralement une baisse de la demande de pétrole et de produits pétroliers.

De plus, la demande chinoise a été faible alors que le pays combat les cas de Covid. Et les États-Unis ont pris des mesures sans précédent en libérant des quantités record de pétrole de la réserve stratégique de pétrole dans le but de limiter la hausse des prix.

Les prix à la pompe sont devenus un problème majeur pour la Maison Blanche avant les prochaines élections de mi-mandat, et le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que son administration faisait ce qu’elle pouvait pour alléger le fardeau des consommateurs.