Les prix de l’essence au Canada en hausse par rapport à il y a un an

CALGARY-

Les Canadiens qui envisagent de prendre la route pendant le dernier long week-end de l’été peuvent s’attendre à payer leur essence plus cher que lors de la dernière fête du Travail.

Le prix moyen national de l’essence vendredi était de 1,67 cents le litre, selon le site Web de suivi des prix du carburant GasBuddy.com.

Cela se compare à 1,37 $ le litre au 1er septembre 2022.

Les prix de l’essence ont commencé à augmenter en juillet et août de cette année, en partie à cause des réductions de la production de pétrole brut par l’Arabie saoudite et la Russie.

Le prix de référence du brut West Texas Intermediate a atteint vendredi un sommet sur 12 mois, oscillant autour de 85 dollars américains le baril.

Cela se compare à il y a un an, lorsque le WTI coûtait environ 75 $ US le baril.



