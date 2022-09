Les prix de l’essence au Canada augmentent jusqu’à près de 20 cents dans certaines villes

TORONTO-

Les prix de l’essence ont bondi du jour au lendemain dans certaines villes du Canada de près de 20 cents.

Selon l’outil de suivi des prix de l’essence de la CAA, le prix de l’essence a augmenté à l’échelle nationale d’un peu plus de trois cents en moyenne à 158 cents le litre, certaines provinces enregistrant des hausses plus importantes que d’autres.

En Alberta, les prix ont augmenté de six cents et demi : près de neuf cents à Edmonton et neuf cents et demi à Sherwood Park.

Partout en Ontario, les prix n’ont augmenté que de deux cents par rapport à mercredi, mais dans certaines villes, c’est une autre histoire.

À Thunder Bay, les prix de l’essence ont augmenté de près de 20 cents et à Peterborough de 11 cents, comparativement à environ un cent à Toronto.

Dans d’autres villes ontariennes, comme Brantford et Brockville, les prix de l’essence ont augmenté de quatre cents et demi.

En Saskatchewan, les prix ont augmenté de près de six cents, tandis qu’au Manitoba, les prix n’ont augmenté que d’un cent.

Dans certaines provinces, une autre hausse des prix de l’essence se profile à l’horizon alors que les programmes d’allégement fiscal atteignent leurs limites.

L’allégement temporaire de la taxe sur l’essence en Alberta, introduit plus tôt cette année lorsque les prix ont grimpé en flèche, est sur le point de disparaître, quoique lentement.

Le 1er octobre, la province réintroduira une taxe de 4,5 cents le litre, encore loin des 13 cents habituels.

La taxe sur l’essence de l’Ontario est passée de 14,7 cents le litre à neuf cents à compter du 1er juillet et se terminant le 31 décembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 septembre 2022.