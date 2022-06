Les prix de l’énergie sèment le chaos en Asie. Le reste du monde devrait s’inquiéter

CNN Affaires

—



Au Sri Lanka, les gens font la queue sur des kilomètres pour faire le plein de carburant. Au Bangladesh, les magasins ferment à 20 heures pour économiser l’énergie. En Inde et au Pakistan, les pannes de courant obligent les écoles à fermer, les entreprises à fermer et les habitants à étouffer sans climatisation à cause de vagues de chaleur mortelles dans lesquelles les températures dépassent 100 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius).

Ce ne sont là que quelques-unes des scènes les plus accrocheuses qui se déroulent dans la région Asie-Pacifique, où divers pays sont confrontés à leur pire crise énergétique depuis des années – et aux prises avec le mécontentement et l’instabilité croissants causés par l’augmentation du coût de la vie. .

Au Sri Lanka et au Pakistan, le sentiment de crise est palpable. La colère du public a déjà provoqué la démission d’une vague de ministres à Colombo et contribué à la chute d’Imran Khan en tant que Premier ministre à Islamabad.

Pourtant, beaucoup soupçonnent que le calcul politique ne fait que commencer ; les deux pays ont été contraints de prendre des mesures désespérées, allant au plafond du Fonds monétaire international et introduisant des semaines de travail plus courtes dans un effort pour économiser l’énergie. Mercredi, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré que l’économie sri-lankaise s’était “complètement effondrée”.

Ailleurs dans la région, les signes de troubles sont peut-être moins évidents mais pourraient encore avoir des conséquences considérables. Même dans des pays relativement riches, comme l’Australie, des inquiétudes économiques commencent à émerger alors que les consommateurs ressentent le pincement de factures énergétiques plus élevées.

Les prix de gros de l’électricité au premier trimestre de 2022 ont augmenté de 141 % par rapport à l’année dernière ; les ménages sont invités à réduire leur consommation et le 15 juin – pour la première fois – le gouvernement australien a suspendu indéfiniment le marché national de l’électricité dans le but de faire baisser les prix, d’alléger la pression sur la chaîne d’approvisionnement énergétique et d’éviter les pannes d’électricité.

Mais c’est l’expérience de l’Inde, où la demande d’électricité a récemment atteint des records, qui illustre le mieux pourquoi il s’agit d’une crise mondiale plutôt que régionale.

Après avoir souffert de pannes généralisées au milieu de températures record, le troisième plus grand émetteur de carbone au monde a annoncé le 28 mai que la société d’État Coal India importera du charbon pour la première fois depuis 2015.

Alors que chacun de ces pays est confronté à un ensemble unique de circonstances, tous ont été touchés par le double effet de la pandémie de coronavirus et de la guerre de la Russie en Ukraine – deux événements imprévisibles qui ont renversé des hypothèses auparavant raisonnables sur les lignes d’approvisionnement et la sécurité régionale et dans le processus a plongé le monde de la planification économique dans le chaos.

À la base, disent les experts, le problème réside dans une inadéquation croissante entre l’offre et la demande.

Au cours des deux dernières années, la pandémie a maintenu la demande d’énergie à un niveau inhabituellement bas, avec une consommation mondiale d’électricité en baisse de plus de 3 % au premier trimestre 2020, les fermetures et autres restrictions gardant les travailleurs à la maison, les voitures hors de la route et les navires bloqués dans les ports.

Mais maintenant, alors que les nations commencent à mettre la pandémie derrière elles, la demande de carburant grimpe en flèche – et la concurrence soudaine pousse les prix du charbon, du pétrole et du gaz à des niveaux record.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, troisième producteur mondial de pétrole et deuxième exportateur de pétrole brut, a accéléré cette tendance. Les États-Unis et nombre de leurs alliés sanctionnant le pétrole et le gaz russes, de nombreux pays se sont démenés pour trouver des sources alternatives, ce qui a encore accru la concurrence pour des approvisionnements limités.

“La demande d’énergie a rebondi assez rapidement à cause du coronavirus et plus rapidement que l’offre”, a déclaré Samantha Gross, directrice de l’Energy Security and Climate Initiative du Brookings Institute.

«Nous avons donc vu des prix élevés avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie (mais il y a eu) un véritable choc pour l’approvisionnement énergétique. Diverses mesures prises en réponse à cela sont vraiment un défi pour l’approvisionnement énergétique à l’échelle mondiale.

Alors que le prix des importations d’énergie a augmenté de façon spectaculaire à travers le monde, avec des prix internationaux du charbon cinq fois plus élevés qu’il y a un an et des prix du gaz naturel jusqu’à 10 fois plus élevés que l’année dernière, les experts disent qu’il y a des raisons pour lesquelles certaines économies asiatiques – particulièrement dépendantes des importations , les pays en développement — ont été les plus durement touchés.

“Si vous êtes un pays, en particulier une économie émergente comme le Sri Lanka qui doit acheter ces matières premières, doit acheter du pétrole, doit acheter du gaz naturel, c’est un vrai combat”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. .

« Vous payez beaucoup plus pour les choses dont vous avez besoin, mais les choses que vous vendez n’ont pas augmenté de prix. Donc, vous déboursez beaucoup plus d’argent pour essayer d’acheter les mêmes choses afin de maintenir votre économie en marche.

Les pays les plus pauvres qui sont encore en développement ou nouvellement industrialisés sont tout simplement moins en mesure de rivaliser avec des rivaux plus riches – et plus ils ont besoin d’importer, plus leur problème sera grave, a déclaré Antoine Halff, chercheur principal adjoint au Center on Global de l’Université de Columbia. Politique énergétique.

« Donc, le Pakistan s’intègre certainement là-bas. Je pense que le Sri Lanka convient également à cela », a-t-il déclaré. «Ils subissent le prix, mais ils subissent également l’offre. Ils doivent payer plus pour leurs approvisionnements énergétiques et dans certains pays comme le Pakistan, ils ont en fait du mal à s’approvisionner en énergie.

Cette dynamique est à l’origine des scènes de plus en plus chaotiques qui se déroulent dans ces pays.

Il y a à peine une semaine, le ministre sri-lankais de l’électricité et de l’énergie a déclaré que ce n’était qu’une question de jours avant que le pays ne tombe en panne de carburant. Ce sombre avertissement est survenu alors que les files d’attente dans les stations-service de Colombo s’étendaient jusqu’à 3 kilomètres (près de 2 miles) et que des affrontements entre la police et le public ont éclaté dans de nombreuses villes.

C’est presque comme si la vie quotidienne elle-même s’arrêtait. Lundi, les bureaux du secteur public, les écoles publiques et les écoles privées agréées par le gouvernement ont été fermées pendant au moins deux semaines. Les travailleurs du secteur public ont été invités à prendre congé les vendredis pendant les trois prochains mois – avec la suggestion qu’ils utilisent le temps pour cultiver leur propre nourriture.

Le Pakistan a également dû réduire sa semaine de travail – de six jours à cinq jours – bien que cela ne puisse qu’aggraver la situation. Sa semaine de six jours, introduite récemment, était censée améliorer la productivité et stimuler l’économie.

Au lieu de cela, des pannes de courant quotidiennes de plusieurs heures ont tourmenté le pays de 220 millions d’habitants pendant au moins un mois et les centres commerciaux et les restaurants de la plus grande ville du Pakistan, Karachi, ont été invités à fermer tôt pour économiser du carburant.

L’approvisionnement énergétique du pays est près de 5 000 mégawatts en dessous de la demande – un manque qui pourrait alimenter entre 2 millions et 5 millions de foyers selon certaines estimations.

Comme l’a déclaré le 7 juin la ministre de l’Information Marriyum Aurangzeb : « Nous sommes confrontés à une grave crise.

Et toute notion selon laquelle ces problèmes ne concernent que les pays les plus pauvres et les moins développés est dissipée par l’expérience de l’Australie – un pays qui a l’un des niveaux les plus élevés au monde de richesse médiane mondiale par adulte.

Depuis mai, le “pays chanceux” fonctionne sans 25 % de sa capacité énergétique à base de charbon, en partie à cause d’arrêts planifiés pour maintenance, mais aussi parce que les ruptures d’approvisionnement et la flambée des prix ont provoqué des arrêts imprévus.

Comme leurs homologues au Pakistan et au Bangladesh, les Australiens sont désormais invités à économiser, le ministre de l’Énergie Chris Bowen ayant récemment demandé aux ménages de la Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend Sydney, de ne pas utiliser l’électricité pendant deux heures chaque soir.

La façon dont ces pays réagissent peut susciter un problème encore plus grave que la hausse des prix.

Sous la pression du public, les gouvernements et les politiciens pourraient être tentés de se tourner vers des formes d’énergie moins chères et plus polluantes comme le charbon, quel que soit l’effet sur le changement climatique.

Et il y a des signes que cela a peut-être déjà commencé.

En Australie, l’Energy Security Board du gouvernement fédéral a proposé que tous les producteurs d’électricité, y compris ceux au charbon, soient payés pour conserver une capacité supplémentaire dans le réseau national afin d’éviter les pannes de courant. Et le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a utilisé des pouvoirs d’urgence pour rediriger le charbon des mines de l’État vers des générateurs locaux plutôt qu’à l’étranger.

Ces deux mesures ont été critiquées par ceux qui accusent le gouvernement de trahir son engagement envers les énergies renouvelables.

En Inde, un pays de 1,3 milliard d’habitants qui dépend du charbon pour environ 70 % de sa production d’énergie, la décision de New Delhi d’augmenter les importations de charbon aura probablement des effets encore plus profonds sur l’environnement.

Les scientifiques disent qu’une réduction drastique de l’extraction du charbon est nécessaire pour limiter les pires effets du réchauffement climatique, mais cela sera difficile à réaliser sans l’adhésion de l’un des plus grands émetteurs de carbone au monde.

“N’importe quel pays, que ce soit l’Inde, que ce soit l’Allemagne, que ce soit les États-Unis, s’ils doublent leur consommation de n’importe quel type de combustible fossile, cela grignotera le budget carbone. C’est un problème mondial », a déclaré Sandeep Pai, responsable principal de la recherche pour le programme énergétique du Centre d’études stratégiques et internationales.

Alors que Pai a déclaré que la décision de l’Inde pourrait n’être qu’une “réaction temporaire à la crise”, si dans un ou deux ans les pays continuaient à dépendre du charbon, cela affecterait considérablement la guerre contre le réchauffement climatique.

“Si ces actions se produisent, cela grignotera le budget carbone qui diminue déjà en Inde et l’objectif de 1,5 ou 2 degrés deviendra de plus en plus difficile”, a déclaré Pai, faisant référence à l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat de maintenir la hausse de la moyenne mondiale. température entre 1,5 et 2 degrés Celsius.

Si l’augmentation de la température dépasse cette plage, même temporairement, les scientifiques suggèrent que certains des changements qui en résultent pour la planète pourraient être irréversibles.

Comme Pai l’a dit : “L’échelle, la taille et la demande de l’Inde signifient que si elle double vraiment sur le charbon, alors nous aurons un problème vraiment sérieux d’un point de vue climatique.”